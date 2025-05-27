إيلاف من بيروت: بعد اتهامها عامل توصيل بمحاولة التحرش بها في موقف للسيارات بينما كانت تتوجه للمصعد بإحدى البنايات قبل أيام، هددت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم باللجوء للقضاء.

في التفاصيل ردت مالكة الشركة التي يعمل فيها الشاب بخدمة التوصيل، على اتهامات نجيم بفيديو على منصة "إكس" الأحد.

وقالت إن الشاب كان يوصل طلبية لجارة الفنانة، واصفة إياه بأنه "سوبر محترم"، مؤكدة أنه لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا السلوك.

فيما علقت نجيم بالقول: "طالما وصلت القصة لهون وصار فيها كذب كرمال تعملوا دعاية للشركة وأنه جارتي طلبت الطلبية من عندكن رح وصل الموضوع للقضاء".

يذكر أن الفنانة كانت نشرت قبل أيام فيديو اتهمت فيه عامل توصيل بمحاولة التحرش بها، وسط جدل بين المتابعين، حيث أثنى البعض على ردة فعلها ونشرها للقصة، بينما رأى آخرون أنها تبالغ في تقدير الموقف.



