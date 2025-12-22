تُجرى على مدار اليوم، الإثنين، ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي يستضيفها المغرب.

ويتواجه منتخب مالي مع زامبيا على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

بينما يتواجه منتخب جنوب أفريقيا مع أنغولا على الملعب الكبير في مراكش، في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وأخيراً يتواجه منتخب مصر مع زيمبابوي على الملعب الكبير في أكادير، في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش (22:00 بتوقيت القاهرة).

في المباراة الأولى بين مالي وزامبيا، يقود فريق مالي اللاعب، أليو ديانغ، لاعب خط وسط النادي الأهلي المصري، بينما يعتبر باتسون داكا، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، النجم الأبرز في تشكيلة زامبيا، الذي يضيف خبرة كبيرة بعد مشاركاته في الدوري الإنجليزي.

ويبحث منتخب مالي عن لقبه الأول في كأس أمم أفريقيا، التي لم يفز بها على الإطلاق، وكان أفضل إنجازاته عندما حل وصيفاً في مشاركته الأولى في نسخة عام 1972، التي أقيمت في الكاميرون.

أما مواجهة جنوب أفريقيا مع أنغولا، ستكون مباراة اليوم هي المواجهة الخامسة بين الفريقين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكان لمنتخب جنوب أفريقيا اليد العليا بتحقيق فوزين مقابل تعادلين في المواجهات الأربع الماضية، بينما لم تحقق أنغولا أي فوز.

أما منتخب الفراعنة، فيطمح بقيادة المدرب حسام حسن ومشاركة اللاعب العالمي محمد صلاح لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة اليوم، تمهد الطريق للتتويج بالبطولة الغائبة عن الفريق منذ عام 2010.

انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، بمشاركة 24 منتخباً أفريقياً.

وتُقام نسخة هذا العام من البطولة في توقيت استثنائي، إذ تُلعب للمرة الأولى خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، نتيجة ازدحام جدول أعمال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتوسعة بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما فرض تعديلات جوهرية على توقيتات البطولات القارية.

ويستضيف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة الأفريقية، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد 37 عاما من استضافته لها لأول مرة.

مشاركة نجوم بارزين

تأتي البطولة في ظل تطور ملحوظ في المستوى الفني للمنتخبات الأفريقية، وازدياد عدد اللاعبين المحترفين في كبرى الدوريات العالمية، ما يمنح هذه النسخة طابعاً تنافسياً قوياً واهتماماً إعلامياً واسعاً، على المستويين القاري والدولي.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفارقة والعرب إلى نجوم بارزين غابوا عن بطولة كأس العرب الأخيرة، لكنهم حاضرون بقوة في كأس أمم أفريقيا، بينهم أشرف حكيمي ومحمد صلاح ورياض محرز.

ورغم أن كأس العرب أقيمت تحت إشراف الفيفا في دولة قطر، إلا أنها لم تكن ضمن الأجندة الدولية، ما منح الأندية حق الاحتفاظ بلاعبيها، على عكس أمم أفريقيا.

كما يلفت الأنظار، مشاركة لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لأول مرة مع منتخب الجزائر في هذه البطولة.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة، الأحد، تمكّن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل.

جدول مباريات مصر

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من أنغولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

وبالإضافة لمباراة اليوم يخوض الفراعنة مواجهتين في هذه المجموعة، إذ يلتقون نظرائهم منتخب جنوب أفريقيا في 26 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، ثم يواجهون منتخب أنغولا يوم 29 من الشهر نفسه في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتترقب الجماهير المصرية انطلاقة قوية للفراعنة في البطولة، في ظل مشاركة نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على أمل المنافسة بقوة على اللقب القاري.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تقام مرة كل عامين، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تنظيمها كل أربع سنوات، وتتوزع فرق البطولة الـ 24 على ست مجموعات بواقع أربعة فرق لكل مجموعة.

خلال الدور الأول، ستُلعب 36 مباراة في المجموعات الستة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية رفقة أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.