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لإفطار اليوم الرابع والعشرين من رمضان المبارك، الطبق الرئيسي هو فتة العرايس مع صلصة الطحينة، وبجانبه سلطة زعتر الزوباع مع البصل والرمان، وأخيراً حلوى القطايف المنزلية بالقشدة الطازجة.

فتة عرايس الكفتة مع صلصلة مع الطحينة

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من الكفتة

صنوبر مقلي للزينة

رمان للزينة

بقدونس مفروم للزينة

خبز مقطع

للصلصة

كوب من الطحينة

نصف كوب من اللبن الزبادي

فصا ثوم مهروسان

أربع ملاعق من الزيت النباتي

عصير ليمونة حامضة

ربع كوب من الماء

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نقص الخبز قطعاً صغيرة ثم نحشوها بالكفتة

نسخت الزيت في مقلاة واسعة ونقلي أرغفة الكفتة الصغيرة من الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون

نضعها في مكان دافئ لحين تجهيز صلصلة الطحينة

نمزج الطحينة مع اللبن الزبادي وعصير الليمون والثوم المهروس والملح

نضيف الماء على دفعات ونمزج الى أن يصبح القوام متجانسًا وسميكًا

نرصف عرايس الكفة في طبق التقديم ونضع صلصة الطحينة في الوسط

نزين بالرمان والصنوبر

سلطة زعتر الزوباع

المكونات والمقادير

باقتان من زعتر الزوباع

بصلة بيضاء متوسطة أو حبتان من البصل الأخضر

رمان للزينة

فص ثوم مهروس

عصير ليمونتين

4 ملاعق من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نغسل أوراق زعتر الزوباع ثم نصفيها تمامًا من الماء

في طبق التقديم، نفرك البصل المقطع مع الملح ونضيف الزعتر وعصير الليمون

والزيت والثوم

نقلب المكونات جيدًا ثم نزين السلطة بحبات الرمان

القطايف بالقشدة الطازجة

المكونات والمقادير

لعجينة القطايف

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب من السميد

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان صغيرتان من خميرة الخبز (بايكنغ باودر)

كوب من الماء الدافئ

كوب من الحليب الساخن

نصف كيلو من القشدة الطاجزة الجاهزة

فستق حلبي للزينة

طريقة التحضير