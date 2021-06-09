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سامراء (العراق): تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تقع على بعد نحو 85 كلم شمال بغداد لقصف "بخمسة صواريخ من نوع كاتيوشا"، على ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن "ثلاثة صواريخ سقطت خارج القاعدة" في قرية قريبة، فيما سقط اثنان "بالقرب من مقر الشركة الأميركية المختصة بصيانة طائرات" تضمها القاعدة، ولم تسجل إصابات أو أضرار.