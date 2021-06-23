قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



برلين: أعلن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الأربعاء أنّ الولايات المتحدة ليس لديها "صديق أفضل" من المانيا.

وقال في تصريح خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "أعتقد أنّه من الإنصاف القول إنّ الولايات المتحدة ليس لديها شريك، صديق أفضل من ألمانيا في العالم".

قد تبدو هذه التصريحات مغايرة للموقف التقليدي للولايات المتحدة الذي عادة ما يعتبر المملكة المتحدة على أنها أقرب شريك لها.

وأضاف بلينكين الذي بدأ في ألمانيا المحطة الأولى في جولة أوروبية "يبدأ الأمر بالقيم والمصالح المشتركة" بالإضافة إلى "الاعتقاد المشترك بأن جميع التحديات التي نواجهها لها تأثير على حياة الناس".

وقال "نعلم ونتفق على القول أنه لا يمكن لاي بلد التغلب عليها بمفرده".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي فرنسا وإيطاليا في إطار جولته.