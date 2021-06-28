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مدريد: عثر على جثتين على قارب يقل مهاجرين تم اعتراضه قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين.

وأفادت أجهزة الطوارئ على تويتر أنه تم اعتراض المركب، الذي كان يقل 37 شخصا، قبالة ساحل جزيرة كناريا الكبرى (جنوب غرب) بعدما انطلق من إفريقيا.

وأضافت "عثر على شخصين متوفين وسبعة رجال في حالات تستدعي نقلهم إلى المستشفى"، مضيفة أنه تمت مرافقة المركب إلى ميناء أرغينغين.

من إفريقيا

وتعد حالات ثلاثة ممن تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة، علما أن جميع من كانوا على متن المركب هم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وارتفع عدد المهاجرين الواصلين إلى الأرخبيل منذ أواخر العام 2019 بعدما أدى ازدياد الدوريات على ساحل أوروبا الجنوبي إلى خفض عدد القادمين إلى القارة عبر المتوسط بدرجة كبيرة.

ويبلغ طول أقصر طريق بحري من ساحل المغرب نحو 100 كلم، لكنه محفوف بالمخاطر نظرا لوجود تيارات بحرية قوية. كما تكون المراكب في أغلب الأحيان مكتظة ورديئة.

حركة المهاجرين

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية العام الماضي أن 850 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور، لكن منظمة "كاميناندو فروتيراس" الإسبانية غير الحكومية والتي تراقب عادة حركة المهاجرين، تقدّر العدد بـ1851 على الأقل.

ووصل 23023 مهاجرا العام الماضي إلى جزر الكناري، وهو رقم أعلى بثماني مرّات من ذاك المسجّل عام 2019، وفق بيانات وزارة الداخلية.

ووصل العام الجاري 5734 مهاجرا إلى الأرخبيل الإسباني، وهو أكثر من ضعف العدد المسجّل في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب ما تفيد البيانات التي تم نشرها حتى 15 حزيران/يونيو.