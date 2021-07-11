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إيلاف من الرياض: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر نيوم، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بجلالته والوفد المرافق له، فيما أبدى جلالة سلطان عُمان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

سيتم خلال الزيارة "بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في كافة المجالات؛ وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضرًا ومستقبلا أكثر ازدهارًا ورخاءً وإشراقًا" وفق ما أكده البيان الرسمي للزيارة الذي بثته وكالة الأنباء العمانية.

ويرافق السلطان هيثم بن طارق خلال زيارته وفد رسمي رفيـع المستوى يضم كلاً من:

1. شهاب بن طارق آل سعيد نــائب رئيـــس الوزراء لشـؤون الدفـاع

2. خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيـر ديوان البلاط السلطاني

3. الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكـتب السلـطاني

4. حمــود بن فيصل البوسعيدي وزيـر الداخليـة

5. بدر بن حمد بن حمود البوسعيـدي وزيـر الخـارجية

6. المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيـر النقـل والاتصـالات وتقنيـــة المعلومــات

7. قيــس بن محمـد بن موسـى اليـوســف وزيـر التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار

8. عبدالسـلام بن محمـد المرشــدي رئيـس جهـاز الاستثمـار العُمانـي

9. فيصل بن تـركي آل سعيـد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية