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شنغهاي: بلغت الحصيلة النهائية لانهيار فندق في شرق الصين 17 قتيلاً إثر انتهاء عمليات الإغاثة، وفق ما أعلن التلفزيون الوطني الأربعاء.

وقع الحادث بعد ظهر الاثنين في مدينة سوجو السياحية والتاريخية على بعد 80 كيلومترا غرب شانغهاي.

وتحدثت الحصيلة السابقة عن ثمانية قتلى وتسعة مفقودين.

وتم تأكيد الأربعاء وفاة هؤلاء الأشخاص التسعة الذين لم يكن لدى فرق الإنقاذ أي معلومات عنهم، بحسب تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي.

وضع مستقر

وأوضحت القناة أن الأشخاص الذين خرجوا من تحت الأنقاض على قيد الحياة، هم في وضع مستقرّ في المستشفى.

فتح فندق "سيجي كايوان" أبوابه في العام 2018 مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات مؤتمرات، بحسب موقع سي تريب المختص بالسفر.

وبث تلفزيون "سي سي تي في" الثلاثاء مشاهد لعمال إنقاذ بلباس برتقالي وخوذات يزيلون بأيديهم الركام على كومة من الانقاض وتحت بنية فولاذية منهارة.

يبلغ عدد سكان سوجو 12 مليون نسمة وهي معروفة بحدائقها وقنواتها وتلقب بـ"بندقية الشرق".

وتكثر حوادث انهيار المباني في الصين وتعود في غالبيتها لتراخي معايير البناء أو الفساد.

ففي آذار/مارس 2020 قضى 29 شخصا جراء انهيار فندق مخصّص للحجر الصحي في مدينة كانجو في شرق الصين. وأظهرت تحقيقات السلطات أنه تم تشييد ثلاثة طوابق من دون ترخيص، فوق الطوابق الأربعة التي كان يفترض أن يقتصر عليها المبنى.