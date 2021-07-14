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لندن: حذر رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية كين ماكالوم الأربعاء من تهديدات مصدرها دول معادية مثل الصين وروسيا داعيا المواطنين الى التنبه لذلك مثلما يفعلون في حالة تهديد إرهابي.

ويوضح ماكالوم في خطاب سيلقيه في مقر أجهزته "أم آي 5" في لندن "على مر الوقت، يجب أن نبني لدى الجمهور الوعي والمقاومة نفسها لتهديدات صادرة عن دول كما فعلنا بالنسبة للارهاب على مر السنين".

وأكد أن الأهداف لا تقتصر على الحكومة أو المؤسسات أو أفراد معينين مشيرا الى أنشطة تجسس لكن أيضا هجمات الكترونية او تضليل إعلامي.

جواسيس أجانب

وأوضح بحسب مقتطفات من الخطاب نشرت مسبقا "شهدنا أكثر من عشرة آلاف تقرب خفي من أشخاص عاديين في بريطانيا من قبل جواسيس أجانب سعوا للتلاعب بهم".

وأضاف "نرى اكتشافات جامعيين لامعين وباحثين تسرق او تنسخ" أو شركات خاصة تحرم من التقدم الذي عملت جاهدة لبنائه.

وتابع "إذا أعطيناهم أدنى فرصة فإن اللاعبين المعادين سيتجاوزون سنوات من البحث أو الاستثمار"، مضيفا "هذا يحدث على نطاق واسع. ويؤثر علينا جميعا. الوظائف البريطانية والخدمات العامة البريطانية ومستقبل البريطانيين".

وقال "إذا كنت تعمل في شركة ذات تقنية عالية أو كنت ضالعا في أبحاث علمية متطورة أو تقوم بالتصدير إلى أسواق معينة، فستكون موضع اهتمام - أكثر مما تعتقد - للجواسيس الأجانب. لا تخف وانما انتبه".