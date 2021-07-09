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إيلاف من لندن: أبلغت المملكة المتحدة عن 35707 حالات إصابة أخرى بكورونا و29 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس في آخر 24 ساعة، وهو أكبر عدد من الإصابات منذ 22 يناير عندما تم تسجيل 40261 حالة.

وتقارن أرقام اليوم الجمعة مع 32551 إصابة و35 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها يوم الخميس.

وتلقى 96430 شخصًا آخر جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة يوم الخميس، ليصل المجموع إلى 45697875. وقد تلقى 175467 شخصًا لقاحًا ثانيًا، مما يعني أن 34.374.246 تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

ارتفاع التصنيف

وفي الوقت نفسه، ارتفع الرقم R في إنكلترا بشكل طفيف إلى ما بين 1.2 و 1.5 وزادت معدلات الإصابة بشكل حاد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يذكر أن حرف R هو وسيلة لتصنيف فيروس كورونا أو قدرة أي مرض على الانتشار. وكان الرقم R - الذي يمثل متوسط عدد الأشخاص الذين يصاب كل شخص مصاب بكورونا بين 1.1 و1.3 الأسبوع الماضي.

ويعني التقدير الحالي أن كل 10 أشخاص مصابين في المتوسط سيستمرون في إصابة ما بين 12 و15 آخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه أحدث البيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن شخصًا واحدًا من بين كل 160 شخصًا في إنكلترا كان مصابًا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو، وهو أعلى رقم منذ الأسبوع المنتهي في 19 فبراير.

اسكوتلندا الأعلى

وتقول التقارير الرسمية إن اسكتلندا لديها الآن أعلى معدل إصابة في المملكة المتحدة حيث أصيب شخص واحد من كل 100 شخص في منازل خاصة بفيروس كورونا في نفس الفترة.

وفي ويلز، كان معدل الإصابة هو واحد من كل 340 شخصًا، وهو أعلى معدل منذ الأسبوع المنتهي في 27 فبراير. وفي إيرلندا الشمالية، تُظهر هذه الأرقام أنه واحد من 300، وهو الأعلى منذ 3 أبريل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون ، أنه من المقرر رفع جميع قواعد فيروس كورونا تقريبًا ، بما في ذلك المتطلبات القانونية لارتداء أقنعة الوجه والقيود المفروضة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاجتماع معًا ، في 19 يوليو.

وعلى هذا الصعيد، أدان أكثر من 100 عالم خطة الحكومة، ووصفوها بأنها "تجربة خطيرة وغير أخلاقية" في رسالة نُشرت في مجلة The Lancet العلمية هذا الأسبوع.

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