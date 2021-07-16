قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: لقي أشخاص عدة حتفهم وفقد آخرون في ألمانيا عقب انزلاق كبير للتربة نجم عن الأحوال الجوية السيئة وجرف منازل في منطقة غير بعيدة عن مدينة كولونيا صباح الجمعة، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وكتبت إدارة بلديات كولونيا في تغريدة على تويتر إنه في بلدة إرفتشتات-بليسم "جرف عدد كبير من المنازل وانهار بعضها. فقد عدد كبير من الأشخاص". وصرحت ناطقة لوكالة فرانس برس إنه تم "تأكيد" مقتل عدد من الأشخاص.

وأظهرت صور للمنطقة المنكوبة نشرتها السلطات حفرة كبيرة تتساقط فيها كتل من الوحول والمياه البنية والحطام.

زيادة عدد القتلى

وقالت السلطات عن هذه المنطقة التي تقع على مسافة أقل من 40 كيلومترا من كولونيا "تأتي مكالمات طوارئ من المنازل لكن المساعدة غالبا ما تكون غير ممكنة".

ومن شأن هذا الحادث أن يتسبب في زيادة عدد القتلى في هذه المنطقة من شمال الراين وستفاليا، الأكثر تضررا بالعواصف، مع مناطق راينلاند بالاتينات المجاورة.

ويبلغ عدد القتلى حاليا 93 على الأقل وتواصل خدمات الطوارئ البحث عن الأشخاص المفقودين.