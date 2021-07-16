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إيلاف من الرباط : يجري يوم الإثنين المقبل، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، التوقيع على عقد الهبة التي قدمتها أسرة السياسي المغربي الراحل عبد الرحمن اليوسفي للمؤسسة الوطنية للمتاحف ، حسب ما ذكر بيان للمؤسسة.

وأبرز البيان أنه سيجري توقيع هذا العقد بين زوجة الفقيد، هيلين اليوسفي، ومنفذ وصية عائلة اليوسفي، مبارك بودرقة، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي.

وأضاف المصدر ذاته أنه قبل وقت قصير من رحيل اليوسفي ، أكد الزوجان اليوسفي ،رغبتهما في التبرع بكل ممتلكاتهما إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف من أجل تطوير الثقافة في المغرب.

وأكد المصدر أن هذه المبادرة تبرهن عن "سخاء كبير،وإيثار وقيم الوطنية التي تحلى بها الراحل عبد الرحمن اليوسفي،وتجسد التزامه بتطوير الثقافة وجعلها في متناول الجميع".

وأعربت المؤسسة الوطنية للمتاحف عن امتنانها لهذا التبرع والتزامها بتخليد ذكرى الراحل اليوسفي بين المغاربة.

وأضاف المصدر ذاته أن الدعم المستمر للمؤسسة الوطنية للمتاحف من طرف هيلين وعبد الرحمن اليوسفي لم يتوقف أبدا، خلال حياة الراحل، كما هو الشأن بالنسبة لتشجيعهما للمؤسسة وأعمالهما لصالح الثقافة "ضمن نهج السياسة الثقافية التي رسخها الملك محمد السادس ".

واضاف البيان ان اليوسفي لطالما أشرف بحضوره ، المعارض التي نظمتها المؤسسة، ولا سيما معرض "الألوان الانطباعية" في متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

وخلصت المؤسسة الى إن الراحل "كان سعيدا برؤية أعمال فان غوغ ومونيه ورينوار وغيرهم معروضة على جدران متحف مغربي وفي متناول كل المغاربة من جميع الطبقات الاجتماعية".





