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برلين: تزور المستشارة أنغيلا ميركل الأحد المنطقة التي ضربتها الفيضانات في غرب ألمانيا مخلفة أضراراً جسيمة ومتسببة بمقتل أكثر من 130 شخصا، وفق ما اعلنت السلطات المحلية المعنية السبت.

وتتوجه ميركل العائدة من زيارة للولايات المتحدة الى قرية شولد المنكوبة في ولاية رينانيا بالاتينات والتي دمر القسم الأكبر منها. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاقليمية إن الزيارة ستتم "بعد الظهر".