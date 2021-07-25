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إيلاف من لندن: استمر عدد حالات كورونا الجديدة في المملكة المتحدة في الانخفاض لليوم الخامس، حيث سجلت 29173 حالة إصابة جديدة، و48 وفاة في آخر 24 ساعة.

والأرقام الجديدة، وفقًا لبيانات حكومية تأتي مقارنة بـ 31795 إصابة مسجلة يوم السبت، و48161 حالة سجلت هذا الوقت الأسبوع الماضي.

كما كان تم يوم السبت، الإبلاغ عن 86 حالة وفاة وتسجيل 58 في نفس الوقت الأسبوع الماضي.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا بمقدار 43454، ليصل المجموع إلى 46563452. ونال 37160659 شخصًا جرعتين من اللقاح الى الآن بعد أن تلقى 206.968 بالغًا التطعيم الثاني أمس السيت.

في غضون ذلك، أظهر التحليل الذي أجراه حزب العمال المعارض أن ما يقرب من ستة ملايين بريطاني قد تلغى خطط سفرهم إذا تمت إضافة إسبانيا واليونان إلى قائمة "العنبر الإضافية" الجديدة، مما يتطلب العزلة عند العودة إلى المملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن قدمت الحكومة إعفاءً لشرط العزل في المنزل لمدة 10 أيام لقضاء العطلات الملقحين بالكامل العائدين من البلدان المدرجة في قائمة الكهرمان.

لكن الحكومة أزالت إعفاء لفرنسا وسط مخاوف بشأن متغير بيتا، مما خلق ما يسميه النقاد تسمية (العنبر بلس -amber plus) على نظام إشارات المرور للسفر إلى الخارج.

وكانت هناك تكهنات بأن اليونان وإسبانيا قد تواجهان نفس الإجراءات مثل فرنسا، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

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