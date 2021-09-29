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إيلاف من لندن: أُعلن في بغداد عن قرار أمني بعزل العراق عن العالم جواً وبراً وبحراً لمدة ثلاثة أيام بدءاً من 9 أكتوبر، وحظر استخدام الطائرات المسيّرة مع بدء عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

واشارت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من الشهر المقبل الى اتخاذ قرارات وجيهات تخص المطارات والمنافذ والدراجات. وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية وتابعتها "ايلاف" إن "اللجنة أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة بذلك حيث سيتم ايضا تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية من التاسع من الشهر المقبل إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه.



وستبدأ الانتخابات بالتصويت الخاص في الثامن من الشهر المقبل لافراد القوات الامنية والسجناء لاقل من 5 سنوات ونزلاء المستشفيات قبل 48 ساعة من الاقتراع العام.



وأوضح المسؤول الامني أن "هذه الإجراءات تأتي لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية".. لافتاً إلى أنه "تم أيضاً منع حركة الدراجات النارية داخل المدن (والستوتات) وإتاحة الحركة لبقية العجلات من أجل تسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية".



وأكد أنه "تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية".

يشار الى ان مجموع عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من الشهر المقبل يبلغ 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم البلاد 8273 مركزا بواقع55041 محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية .

حظر استخدام الطائرات المسيرة



ومن جانبه اكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي حظر استخدام الطائرات المسيّرة خلال فترة الانتخابات مهددا باسقاطها في حال خرق الحظر.



اللواء تحسين الخفاجي المتحدث الرسمي بأسم القوات العراقية المشتركة (صفحة القوات)

وقال الخفاجي ان "الخطة الامنية والامكانيات التي وضعت تلائم التحديات وبالتأكيد فان التحالف الدولي سيقدم تقريراً حول مجال الضبط الامني ومجال المساهمة في ضبط الاجواء في يوم الاقتراع".

واشار الى ان "القوات الامنية لديها دورية جوية تقوم بالاستطلاع في اجواء العراق من اجل تأمين العملية الانتخابية كما ان التحالف الدولي سيقوم بعملية اسناد، ولدينا الكثير من الاجراءات الانية لضبط الاجواء".



واكد انه "سيتم منع استخدام الطائرات المسيرة " الدرون" سواء كانت لأغراض التصوير او لأغراض مدنية وستتعامل القوات الامنية مع هذه الطائرات وفق قواعد الاشتباك . وبين المتحدث الامني في تصريحات نقلتها وكالة روداوو العراقية وتابعتها "ايلاف" أن قيادة العمليات المشتركة بدات منذ أكثر من 3 اشهر باعداد سلسلة خطط امنية خاصة بالانتخابات بالتزامن مع وجود تحديات كبرى تواجهها من أهمها تنظيم داعش والإرهاب الوضع الصحي في ظل انتشار جائحة كورونا، وكذلك السلاح المنفلت وغيرها.



وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة منحت القادة الأمنيين في كل محافظات العراق الثمان عشرة بما فيها محافظات إقليم كردستان الثلاث الحرية في إعداد خطة أمنية خاصة بالانتخابات في محافظاتهم تأخذ في نظر الاعتبار توزيع المراكز الانتخابية وتوفير الحماية والأطواق الأمنية وفي الوقت نفسه تعتمد على سرعة رد الفعل للقوات.



وفيما يخص حماية صناديق الاقتراع فقد اوضح انه سيتم نقلها ووضعها في مخازن آمنة غير معرضة للحرق أو التلف أو العبث كما تم تحديد قوات خاصة بنقل صناديق الاقتراع ووضعها في المكان المخصص لها. وكشف المتحدث العسكري عن خطتين أمنيتين لدى القوات الأمنية إحداهما لما قبل عملية الانتخاب والأخرى لما بعدها أشرفت على اعدادهما وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

‎ يشار الى ان 5323 مرشحاً يتنافسون لخوض الانتخابات المقبلة فيما كان إجمالي عدد المرشحين في انتخابات عام 2018 السابقة 6982 مرشحا بينما سيتولى حوالي 500 مراقبا عربيا وأوربيا وأمميا مراقبة عمليات الاقتراع.

