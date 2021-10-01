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أيلاف من لندن : في مشهد مؤثر لم يألفه العراقيون للمسؤول التنفيذي الاول في الدولة فقد تخلى الكاظمي عن كرسي رئاسة الحكومة لتجلس عليه أم لثلاثة عسكريين جرحى عرضوا حالتهم له.

فقد اظهر شريط فيديو تابعت وقائعه "ايلاف" وزعه المكتب الاعلامي للكاظمي وهو يستقبل أم لثلاثة عناصر من القوات الامنية اصيبوا في عمليات مسلحة سابقة واحدهم مصاب في معارك الفلوجة قبل 14 عاما ومازال مقعدا على كرسي متحرك.

فيدو لتخلي الكاظمي عن كرسي رئاسته لأم العسكريين الجرحى

https://www.facebook.com/IraqiPMO/videos/357247299418453

وجاءت لفتة الكاظمي التي لقيت ارتياحا شعبيا واسعا خلال ترؤسه امس الخميس الاجتماع الاسبوعي لحكومته حيث استقبل الام مع ابناءها الثلاثة الجرحى وهم من محافظة ذي قار الجنوبية متخليا لها عن كرسي الرئاسة لتجلس عليه وتخاطب الوزراء قائلة "لقد اعطيت الى الوطن ثلاثة من ابنائي ومستعدة لاعطي الرابع وانا اريد الان من الوطن علاجا لاحدهم المقعد على كرسي متحرك لانه مصاب منذ 14 عاما ولم تنجح كل محاولاتنا لاعادته الى طبيعته وأطلب الاهتمام بعلاجه".

الكاظمي يقدم الام وابناءها العسكريين الجرحى الى وزراء حكومته (اعلام رئاسة الحكومة)

واضافت انها غير متأسفة على اصابتهم لانها كانت في سبيل الوطن".

وبعد انتهاء جلسة الحكومة استقبل الكاظمي الام وابناءها العسكريين الثلاثة الجرحى في مكتبه واستمع الى تفاصيل حالتهم الصحية فوجه بعلاجهم وتسهيل إجراءاتهم.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الكاظمي بأنه انساني بأمتياز والاول من نوعه لمسؤول عراقي كبير يصغي ويعالج مشكلات مواطنيه.

يشار الى انه منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية قبل 17 شهرا والكاظمي يتابع قضايا العراقيين الانسانية وخاصة ما يتعلق منها بالاطفال والفقراء وجرحى الاحتجاجات والمعارك ضد الارهاب حيث يقوم شخصيا بمتابعة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها واستقبال العديد منهم بمكتبه او زيارتهم بمنازلهم في مختلف مدن البلاد.

ولا يمر اسبوع الا ويتم الكشف عن حالات انسانية لمواطنين بادر الكاظمي الى انهاء وحل مشاكلهم بعد لجوئهم اليه بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية او بمبادرته باصدار توجيهات وأوامر بمتابعتها وتذليلها برغم تعددها وتجاوزها المئات من الحالات كما ابلغ مصدر مقرب منه "ايلاف".

الكاظمي يستمع الى العسكري المقعد بحضور والدته واخويه عن تفاصيل اصابته وحالته الصحية (اعلام رئاسة الحكومة)

.. وأصدر عفوا خاصا عن 1100 سجينة وحدثا

وعلى الصعيد الانساني نفسه فقد اعلن الكاظمي خلال اجتماع حكومته نفسه انه قد اصدر "توصية بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء ويستثنى منه المدانون بقضايا الإرهاب والفساد المالي".

على الفور كتب مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ان الكاظمي وقع "مذكرة الى رئاسة الجمهورية بالعفو الخاص عن نحو 1100 من نزلاء السجون غالبيتهم من الأحداث والنساء وبعض الاحكام الخفيفة علماً أن قضايا الإرهاب والجنائية والفساد وتجارة المخدرات غير مشمولة بالعفو على أمل أن يكون القرار فرصة بداية جديدة لمن يستحقها".

اما رئاسة الجمهورية فقد اوضحت آلية توصية الكاظمي بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء.

وقال المستشار القانوني في الرئاسة منيف الشمري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "العفو الخاص يكون استنادا الى المادة 73 اولا من الدستور، حيث يصدر بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وموافقة رئيس الجمهورية".. مبينا أن "أساس العفو الخاص يكون دائما بتوصية خاصة من رئيس الوزراء".

ووصف توصية الكاظمي بالعفو عن الأحداث والنساء بانها "خطوة مباركة" مستثنى منها الجرائم التي تخص الارهاب والفساد المالي والإداري والحق الشخصي وهو ما أكد عليه. وقال أن "توصية رئيس الوزراء سوف تصل الى رئيس الجمهورية (برهم صالح) الذي سيقوم بدراستها وإصدار مرسوم جمهوري بالعفو عن النساء والأحداث".

وتسلم الكاظمي وهو من مواليد بغداد عام 1967 رئاسة الحكومة العراقية في الثامن من أيار مايو عام 2020 اثر اجماع للقوى السياسية على اختياره فيما كانت البلاد تواجه خطر حرب أهلية تحت رئاسة عادل عبد المهدي لحكومتها السابقة اثر اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة ومحافظات البلاد الوسطى والجنوبية ضد فساد الطبقة السياسية وسوء ادارتها والنقص في الخدمات العامة والهيمنة الايرانية على مقدرات العراق اسفرت مواجهات المليشيات والقوات الامنية لها بالرصاص الحي عن مقتل 560 متظاهرا وحوالي 21 الف جريحا من الطرفين بحسب أرقام رسمية.