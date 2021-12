نيروبي: غرق 31 شخصاً السبت عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات الأحد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قابل للارتفاع.

SAD NEWS IN KENYA



A bus carrying Catholic faithfuls in #Kenya was swept away while attempting to cross a swollen river Enziu in Nguni, Mwingi. Rescue efforts are ongoing. So far there are 12 survivors (8 adults and 4 children) and regrettably 21 bodies have been recovered. RIP pic.twitter.com/hPtxZNQbei