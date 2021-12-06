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نيروبي: غرق 31 شخصاً السبت عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات الأحد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا قابل للارتفاع.

SAD NEWS IN KENYA



A bus carrying Catholic faithfuls in #Kenya was swept away while attempting to cross a swollen river Enziu in Nguni, Mwingi. Rescue efforts are ongoing. So far there are 12 survivors (8 adults and 4 children) and regrettably 21 bodies have been recovered. RIP pic.twitter.com/hPtxZNQbei — Rev Fr Petros Mwale (@fr_petros) December 5, 2021

وكانت حصيلة سابقة السبت أشارت إلى وجود 20 قتيلا.

وصرخ أشخاص شاهدوا الحافلة المدرسية التي تم استئجارها لنقل جوقة كنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تغرق فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه السريعة الجريان.

وقالت السلطات إن غواصين عسكريين عثروا على 31 جثة منذ السبت، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وتمكّن بعض الركاب من الهرب قبل غرق الحافلة ووصلوا إلى بر الأمان.

ولم يتضح عدد الذين كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وقال شهود عيان إن السائق كان يحاول عبور المياه المتدفقة بسرعة لكن التيار جرف الحافلة.