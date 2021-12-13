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نابلس (الاراضي الفلسطينية): قتل فلسطيني بالرصاص خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة صباج الاثنين على ما ذكرت مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن القتيل يدعى جميل الكيال (31 عاما) مشيرة إلى انه قتل نتيجة إصابته بالرصاص في الرأس خلال مواجهة في منطقة رأس العين في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ضباطا من الوحدات الخاصة مدعومين بجنود أوقفوا مشتبها به في نابلس وصادروا سلاحا شبه آلي.

وقالت الشرطة في بيان "عندما انهت قوات خاصة عمليتها وكانت بصدد مغادرة الموقع رمى مشاغبون عبوات ناسفة باتجاههم من مسافة قصيرة وعرضوا حياتهم للخطر".

وأضاف البيان "ردت القوات باطلاق النار على المهاجمين ويبدو أنها أصابت أحدهم الذي اجلاه الهلال الأحمر من المكان".

ولا تتنشر القوات الإسرائيلية داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية لكن قواتها تنفذ عمليات مداهمة واعتقالات ما يؤدي إلى مواجهات.

ويقيم نحو475 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.