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هونغ كونغ: أصدرت هونغ كونغ مذكرات اعتقال بحق خمسة ناشطين مقيمين في الخارج بتهمة تحريض الناخبين على مقاطعة انتخابات الممثلين للمجلس التشريعي للمدينة التي تجري الأحد، وهي الأولى التي تجري بموجب القواعد الجديدة التي فرضتها بكين.

واتهمت السلطات الناشط البريطاني ناثان لو بتحريض الناخبين على مقاطعة التصويت، في مؤتمر افتراضي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.

والامتناع عن التصويت أو التصويت ببطاقة فارغة أو لاغية قانوني في هونغ كونغ. لكن تشجيع هذه الممارسات أصبح يعتبر هذا العام جريمة جنائية. وقد اعتقل عشرة أشخاص بسببها.

وصدرت مذكرتا توقيف بحق اثنين من الناشطين دعوا من الخارج إلى مقاطعة الانتخابات. ويواجه المتهمان عقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها مئتا ألف دولار هونغ كونغي أو حوالى 22805 يورو.

تشمل مذكرات الاعتقال ساني تشيونغ وتيموثي لي وكارمن لاو وكواي لي الذين غادروا جميعا هونغ كونغ.

وقد قاموا ببث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس حثوا فيه الناخبين على البقاء في منازلهم.

وفرض على كل من المرشحين الـ 153 أن يقدّموا تعهّدات بالولاء السياسي للصين و"بالوطنية" من أجل السماح لهم بالترشح للمناصب.

نتيجة لذلك مُنع الناشطون المؤيدون للديموقراطية من الترشّح أو تخلّوا عن ذلك إذا لم يكونوا في السجن أو هاربين في الخارج.