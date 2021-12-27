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إيلاف من لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها تحقق في مقطع فيديو يقال إنه مرتبط بمراهق قُبض عليه في قلعة وندسور بينما كان بحوزته قوس ونشاب في يوم عيد الميلاد.

ويظهر المقطع الذي حصلت عليه صحيفة (ذا صن)، شخصا ملثما يحمل قوسًا، وهو يقول "سنحاول اغتيال إليزابيث، ملكة العائلة المالكة في مهمة "انتقامية".

ويشير الرجل الملثم في الشريط أيضًا إلى مذبحة جاليانوالا باغ التي حدثت العام 1919، أو مذبحة أمريتسار، عندما فتحت القوات البريطانية النار على حشد كبير من الهنود العزل في مساحة مفتوحة تُعرف باسم جاليانوالا باغ في أمريتسار في منطقة البنجاب في الهند.

تقييم محتويات الشريط

وأكدت شرطة العاصمة في بيان أنها "تقيّم" محتويات مقطع الفيديو عقب اعتقال رجل"، لكنها لم تعلق على من ظهر في المقطع أو تحديد هوية الفتى المحتجز.

وتم استدعاء الشرطة لخرق أمني في قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير في حوالي الساعة 8:30 صباحًا يوم عيد الميلاد (السبت الماضي) وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 19 عامًا ، من ساوثهامبتون، للاشتباه في خرقه أو التعدي على موقع محمي وحيازة سلاح هجومي.

لا يزال الرجل محتجزا منذ ذلك الحين بموجب قانون الصحة العقلية كما لا يزال في رعاية المهنيين الطبيين.

وقال متحدث باسم سكوتلانديارد: "بدأت العمليات الأمنية في غضون لحظات من دخول الرجل إلى الأرض ولم يدخل أي مبنى. بعد تفتيش الرجل، تم العثور على قوس ونشاب."

تحقيقات

وأضاف: "التحقيقات في الملابسات الكاملة لهذا الحادث تتقدم من قبل العمليات المتخصصة في شرطة العاصمة".

تزامن الحادث، مع الوقت الذي قضت فيه الملكة عيد الميلاد في قلعة وندسور مع نجلها ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال والأمير إدوارد وزوجته صوفي كونتيسة ويسيكس، بعد إلغاء الخطط التقليدية في المزرعة الملكية في ساندرينغهام اسكوتلندا بسبب كورونا.

يذكر إنه في مايو الماضي، قُبض على امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا ورجل يبلغ من العمر 31 عامًا من لندن بعد بلاغ عن اثنين من المتسللين في أراضي السكن الملكي في الحديقة الكبرى في وندسور يوم 25 أبريل.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنه لم يكن هناك خطر على أي فرد في الموقع.