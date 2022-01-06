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القدس: قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي فجر الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس أن باكير حشاش (21 عاماً) أصيب برصاصة في رأسه أثناء دخول الجيش الاسرائيلي إلى منطقة في شرق مدينة نابلس للقيام باعتقالات.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إنه أطلق النار باتجاه رجل مسلح أطلق النار على جنود خلال عملية تهدف إلى اعتقال رجل يجري البحث عنه في نابلس.

وتحدث عن سقوط قتيل موضحاً أنه لم يصب أي من الجنود الاسرائيليين بأذى.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 باستمرار مواجهات خلال تظاهرات ضد الاستيطان الاسرائيلي أو أثناء حملات اعتقالات في البلدات الفلسطينية تشنها قوات الأمن الاسرائيلية.

ويعيش نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.