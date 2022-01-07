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نيروبي: أعلنت الحكومة الاثيوبية الجمعة أنها ستُفرج عن العديد من الشخصيات السياسية المسجونة، من بينها مسؤولون في المعارضة وجبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة.

وأوردت الدائرة الاعلامية التابعة للحكومة في بيان سمّت فيه العديد من المسؤولين الكبار في جبهة تحرير شعب تيغراي والمعارضة، أن "الهدف هو إفساح المجال لحلّ مستدام لمشاكل اثيوبيا، بطريقة سلمية ولا عنفية".

ولم يتضح على الفور عدد المعارضين المفرج عنهم.

لكن منظمة "بالديراس فور جينوين ديموكراسي" أعلنت في وقت سابق عن إطلاق سراح مؤسسها إسكندر نيغا، وهو شخصية معارضة بارزة من أمهرة سبق أن اعتقل في ظل العديد من عهود الحكومات الإثيوبية.

ويأتي الإجراء بعد إصدار رئيس الوزراء أبيي أحمد بيانا دعا فيه إلى "المصالحة الوطنية" تزامنا مع احتفال إثيوبيا بعيد الميلاد الأرثوذكسي.

ومن بين المذكورين في البيان الإعلامي الحكومي جوار محمد، وهو قطب إعلامي بات سياسيا معارضا ضمن حزب مؤتمر أورومو الفدرالي بعد أن كان حليفا لأبيي أحمد.

احتجز إسكندر وجوار خلال حملة اعتقالات سياسية جماعية أعقبت احتجاجات دامية منتصف عام 2020 اندلعت بعد مقتل مغنّ شعبي من اتنية الأورومو.

ومن الأسماء الأخرى شخصيات من جبهة تحرير شعب تيغراي بينها سبحات نيغا، أحد مؤسسي الجبهة، وكيدوسان نيغا وأباي ولدو والسفير السابق في السودان أبادي زيمو ومولو غبريغزابر.