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إيلاف من لندن: احتفالاً بعيد ميلادها الـ 40 الذي صادف يوم الأحد، كشفت الصفحات الرسمية للعائلة الملكية البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي عن ثلاث صور جديدة لدوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وكان مصور الموضة العالمي باولو روفرسي التقط الصور في نوفمبر 2021 في حدائق كيو في غرب لندن، وقال روفرسى إن تصوير الدوقة كان "لحظة فرح خالص" وقال: "بطاقتها الإيجابية" يمكنها أن "تجلب الأمل للعالم بأسره".

أضاف: "تأثرت بدفئها وترحيبها الودي وسحرها بعيونها اللامعة التي عكست جمال روحها وابتسامتها التي تظهر كرم قلبها"، وستصبح الصور، التي التقطت في حدائق كيو في غرب لندن، جزءًا من المجموعة الدائمة في معرض الصور الوطني بمجرد إعادة فتحه العام 2023.

أين تعلق الصور؟

بحسب مصادر القصر الملكي البريطاني، سيتم تعليق صور زوجة الأمير ويليام الذي يأتي في الترتيب الثاني بعد والده الأمير تشارلز في تولي العرش البريطاني مما يعني أن كيت قد تكون الملكة المقبلة، أولاً في مواقع لم يعلن عنها بعد في مقاطعة بيركشاير "ربما قلعة وندسور" وسانت أندروز وأنغليسي، وهي أماكن يقال إن لها معنى خاصًا للدوقة. وكانت الدوقة التقت بالأمير ويليام أثناء وجودها في جامعة سانت أندروز، وتزوجته في عام 2011 في محيط كنيسة وستمنستر.

يذكر أن كيت أنجبت ثلاثة أطفال، هم جورج وشارلوت ولويس، وكرست جزءًا كبيرًا من حياتها العامة لدعم نمو الأطفال في السنوات الأولى.

وسيشهد عيد ميلادها الأربعين، بداية سنوات قليلة مهمة للملكة المستقبلية، التي ستكون إلى جانب زوجها مع تكثيف الأحداث الملكية مع تخفيف تدابير إغلاق كورونا، ومشاهدة أطفالها يكبرون.