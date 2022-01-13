إيلاف من الرباط : أعلنت الأمم المتّحدة أنّ مبعوثها الجديد إلى الصحراء ستافان دي ميستورا وصل الأربعاء إلى الرباط، المحطة الأولى في جولته الأولى إلى المنطقة والتي سيزور خلالها أيضاً الجزائر وموريتانيا.

وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنّ دي مستورا "بدأ زيارته الأولى للمنطقة".

وأضاف أنّ الدبلوماسي الإيطالي "سيلتقي بمسؤولين مغاربة في الرباط، ثم بمسؤولين من جبهة البوليساريو في تندوف والرابوني" في الجزائر حيث مخيّمات اللاجئين الصحراويين.

وأوضح دوجاريك أنّ دي ميستورا "يعتزم أيضاً التوجّه إلى الجزائر ونواكشوط خلال رحلته"، من دون مزيد من التفاصيل عن هاتين المحطتين.

وشدّد المتحدّث الأممي على أنّ المبعوث الجديد إلى الصحراء يعتزم "سماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول سُبل المضيّ قدماً نحو استئناف بنّاء للعملية السياسية بشأن الصحراء".

وأحيطت هذه الجولة الأولى لدي ميستورا على المنطقة بقدر كبير من التكتّم الإعلامي، إذ لم يؤكّد أيّ مصدر رسمي في المغرب وصوله إلى المملكة الأربعاء.

ووفقاً للجانب المغربي فإنّ هذه الزيارة ستشكّل "أول اتّصال" بين المملكة والمبعوث الجديد.

وبحسب وسائل إعلام في المغرب والجزائر وموريتانيا فإنّ دي ميستورا سيتوجّه بعد الرباط إلى مخيمات جبهة البوليساريو بالجزائر في نهاية الأسبوع، ثم إلى الجزائر العاصمة، قبل أن ينهي جولته في موريتانيا في 19 يناير الجاري.

ودي ميستورا الذي سيبلغ قريباً عامه الـ75 يقيم في بروكسل ، وتولّى منصبه في نوفمبر الماضي بعدما قطعت الجزائر في نهاية أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إثر اتّهامها المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدّها على خلفية الخلاف بين البلدين حول ملف الصحراء .

والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر هي منطقة تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".

ReplyForward