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لندن: دعت المواطنة الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف التي احتجزت في طهران ست سنوات وأفرج عنها الأسبوع الماضي، إلى إطلاق سراح جميع "المعتقلين ظلما" في إيران، متحدثة علنا للمرة الأولى الاثنين منذ الإفراج عنها.

وشكرت زغاري-راتكليف كل من شارك في الحملة لتأمين إطلاق سراحها لكنها أضافت "ما حدث الآن كان يجب أن يحدث قبل ست سنوات... لم يكن يجب أن أكون في السجن ست سنوات".