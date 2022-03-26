قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف: استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة تروستيانيتس في شمال شرق البلاد حيث كانت المواجهة مع القوات الروسية محتدمة، حسبما أكّدت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت.

وكتبت الوزارة على حسابها على تلغرام، نقلًا عن اللواء 93 في القوات المسلحة الأوكرانية "حُرّرت مدينة تروستيانيتس في منطقة سومي من جنود الاحتلال الروسي".

ويبدو أن استعادة هذه المدينة التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومترًا من سومي والتي كان يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة قبل بداية الغزو الروسي، بمثابة تقدم كبير للجيش الأوكراني الذي شن هجمات مضادة في مناطق معينة.

وبحسب كييف، احتلّت فرقة المدرّعات الروسية "كانتيميروفسكايا" مدينة تروستيانيتس.

وأشار بيان وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن "الجيش الروسي فرّ من تروستيانيتس تاركًا أسلحة ومعدّات وذخائر". ونشرت الوزارة صورًا تُظهر جنودًا أوكرانيين ومدنيين بين مبانٍ مدمّرة.

وتعذّر التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقلّ.