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إيلاف من الرباط: توجت المديرية العامة للأمن الوطني ( الامن العام) في المغرب بجائزة التميز الأفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية "African Excellence Award: E-gov"، وذلك تقديرا للمستوى الخدماتي المتقدم الذي يوفره الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية "CNIE 2.0" (بطاقة الهوية) وكذا اعترافا بالدور المهم الذي تنهض به هذه الوثيقة التعريفية المؤمنة في ضمان أمن الوثائق والمعاملات عن بعد وتعزيز الثقة في الهوية الرقمية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، مساء الأحد، أنه تم تتويج المديرية العامة بهذه الجائزة على هامش اختتام فعاليات الدورة السنوية من المعرض الدولي لتقنيات الأداء والتعريف الإلكتروني "African PAY & ID Expo"، الذي احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و28 مايو الجاري، وعرف مشاركة العديد من الدول والمنظمات المعنية بتطوير الإدارة الإلكترونية في القارة الأفريقية.

ويندرج هذا التتويج القاري، حسب المصدر ذاته، في إطار المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة من أجل ضمان التحول نحو "هوية رقمية كاملة"، عالية الأمان وتدمج التكنولوجيات الحديثة في سندات الهوية، والتي يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال الرقمي للإدارة العمومية بالمغرب، وتمكين جميع المرافق العامة والفاعلين الخواص من تقريب باقة خدماتهم من المرتفقين وعموم المواطنات والمواطنين.

وذكر البيان بأن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت، في سنة 2019، عن الشروع في تعميم الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهي بطاقة متطورة تتوفر على مستويات متعددة من عناصر الأمان التي تزيد من موثوقيتها لدى كافة المتدخلين العموميين والخواص، وذلك قبل أن تشرع لاحقا في التفعيل التدريجي لحزمة من الخدمات الإلكترونية المدمجة بهذه الوثيقة، إيذانا بالشروع في العمل ب "الهوية الرقمية" الكاملة منذ بداية السنة الجارية، ضمن مشروع خدماتي رائد على المستوىيين الإقليمي والدولي.