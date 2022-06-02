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كييف (أوكرانيا): تعهدت السفيرة الأميركية الجديدة في كييف بريدجت برينك الخميس أن تساعد بلادها أوكرانيا في "مقاومة العدوان الروسي"، وذلك أثناء حديثها لأول مرة من العاصمة الأوكرانية بعد إعادة فتح السفارة منتصف أيار/مايو.

وتحدثت السفيرة بعد أن استقبلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قدمت له أوراق اعتمادها.

خلال تناولها أولويات واشنطن تجاه أوكرانيا، أشارت إلى مساعدتها على "مقاومة" الغزو الذي بدأته موسكو في 24 شباط/فبراير وكذلك من أجل "ضمان أوروبا آمنة ومستقرة" و"توضيح أن القوة لا تصنع الحقّ".

كما وعدت بتقديم مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة لأوكرانيا وضمان أن "يحاسب العالم كله روسيا على الفظائع وجرائم الحرب" التي تنسبها إليها السلطات الأوكرانية.

وأضافت بريدجت برينك "يجب أن تقرر أوكرانيا مستقبلها بنفسها"، مؤكدة التزام واشنطن بالمساعدة في إعادة الإعمار "عندما يحين الوقت".

سفارات

مثل العديد من الدول الغربية الأخرى، أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في كييف في 18 أيار/مايو بعد أن نقلتها في مرحلة أولى إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية في 14 شباط/فبراير وأجلت جميع موظفيها من أوكرانيا.

ولم تتعرض العاصمة كييف لتهديدات مباشرة من القوات الروسية منذ انسحابها من المنطقة نهاية آذار/مارس للتركيز على الجبهتين الشرقية والجنوبية.