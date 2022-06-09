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إيلاف من بيروت: تم تقديم الطائرة، الملقبة بـ "التنين العظيم"، إلى القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني في مارس 2017. إنها أحد أكثر الأسلحة العسكرية تقدمًا في الصين، صنتعها مجموعة صناعة الطائرات تشنغدو ومقرها سيتشوان. وظهرت أول مرة في نوفمبر 2016، في معرض زواي الجوي في غوانغدونغ في الصين.

جي-20 هي ثالث طائرة مقاتلة من الجيل الخامس في التاريخ، بعد طائرات "لوكهيد مارتين أف-22" و "أف-35" الأميركية الصنع. كان لدى القوات الجوية الصينية أسطول يضم أكثر من 50 طائرة من طراز جي-20 في عام 2021. أجرت الطائرة الصينية مقارنات مع أف-35 منذ أن انخرطت الطائرات في مواجهات عسكرية في عام 2020.

أنواع مختلفة

تم تقديم طائرة أف-35 إلى الجيش الأميركي في يوليو 2015. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من هذه الطائرة: الإقلاع التقليدي والهبوط (أف-35أ)، الإقلاع القصير والهبوط العمودي (أف-35ب)، والحاملة (أف-35س). يتم التمييز بين المتغيرات من خلال كيفية إقلاع الطائرة وهبوطها. ووصفت شركة لوكهيد مارتن الطائرة أف-35 بأنها "الطائرة المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم"، حيث تتميز بانخفاض مستوى التسلل الذي يمكن ملاحظته، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ودمج المعلومات، والاتصال بالشبكة.

لكن هناك منافسة شديدة تفرضها طائرة جي-20. ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن مواجهات طائرات أف-35 مع جي-20 في بحر الصين الشرقي أثارت إعجاب قائد كبير في القوات الجوية الأميركية. وفي مقابلة مع معهد ميتشل لدراسات الفضاء في مارس، قال الجنرال كينيث ويلسباخ، قائد القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ، إن قدرة الصين على الدفاع عن أمتها "قوية". أضاف: "من المبكر بعض الشيء أن نقول بالضبط ما ينوون القيام به مع طائرة جي-20، كل ما رأيناه في الواقع هو تفوق جوي، ورأيت الطيارين الصينيين يقودون الطائرة بشكل جيد".

طائرة جي-20 طائرة طويلة وعريضة، إذ يبلغ طولها 23 مترًا وارتفاعها 5 أمتار. وتبلغ أقصى سرعة للطائرة 2468 كيلومترًا في الساعة ومدى سفر يصل إلى 5926 كيلومترًا، وفقًا لموقع الطيران إيرو كورنر. بالمقارنة، تبلغ السرعة القصوى للطائرة أف-35أ نحو 1960كيلومترًا في الساعة ومداها 2200 كيلومترًا، وفقًا لسلاح الجو الملكي الأسترالي .

متغيرات بارزة

بعض المتغيرات البارزة هي جي-20أ، الإصدار الأول من الطائرة، وجي-20أس، أول طائرة مقاتلة شبح ذات مقعدين. تمتلك الصين القدرة على تطوير الطائرة إلى العديد من المتغيرات الأخرى، بما في ذلك القاذفة والمقاتلة الكهربائية، وفقًا لموقع "غلوبال سيكيوريتي" العسكري.

تم تجهيز طائرة جي-20 في البداية بمحركات AL-31F الروسية. وأفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في مارس أن الطائرات تعمل على ترقية محركاتها الروسية الصنع إلى محرك WS-15 المروحي بعد الاحتراق . كجزء من برنامج التوطين الصيني، سيتم تزويد جميع طائرات جي-20 بمحركات صينية الصنع مثل WS-15، وفقًا لما قاله مصدر للمنفذ. في تقرير عام 2020، قالت صحيفة هونغ كونغ إن ترقية المحرك كانت " لتقريب أدائها " من الطائرة أف-22. ستزيد محركات WS-15 من القدرة على المناورة والقدرة القتالية. تبلغ تكلفة الطائرة ما بين 100 مليون و120 مليون دولار للوحدة. وذكرت صحيفة "ديبلومات" أنه في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، تم تحديد التكلفة الأولية للطائرة بما يتراوح بين 450 مليون و500 مليون رنمينبي صيني، أو نحو 60 إلى 70 مليون دولار. وفقًا لتقديرات من تقارير متعددة، ارتفعت تكلفة الطائرة بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقدرت تكلفة البحث والتطوير للطائرة بأكثر من 30 مليار رنمينبي.