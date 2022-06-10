قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: لم ترسل حقيبة وزعتها غرفة التجارة الأميركية للترويج لصناعة الولايات المتحدة في قمة دولية رسالة صحيحة، رغم حسن النية: فالكثير من الهدايا المقدمة للترحيب بالضيوف تحمل ختم "صنع في الصين".

يتلقى المندوبون والضيوف في مؤتمر قمة الأميركتين الذي يعقد هذا الأسبوع في لوس أنجليس الكثير من الأغراض والعينات من منظمات ترغب في الإعلان.

نُظّم اجتماع على هامش الحدث، أطلق عليه اسم "قمة الرؤساء التنفيذيين"، وضمّ أسماء كبيرة في مجالات الصناعة والسياسة لمناقشة سبل تطوير الاقتصاد في بعض المناطق المحرومة في أميركا الوسطى والجنوبية.

ونظمت الحدث غرفة التجارة الأميركية التي قدمت للمشاركين، وبينهم الرئيس التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي، والرئيس الأميركي جو بايدن، ونائب رئيس مجموعة ميتا (فايسبوك) نيك كليغ، حقيبة زرقاء مليئة بالهدايا.

لكن تفحص محتواها بدقة يكشف أنها لا تركز على إنتاج الشركات الأميركية.

في الجزء السفلي من قارورة حافظة للحرارة، يمكن قراءة كلمة "الصين" مكتوبة بأحرف كبيرة، وعلى نظارات شمسية قدمت للضيوف لحمايتهم من أشعة الشمس في كاليفورنيا، تظهر عبارة "صنع في الصين" على الملصق.

ولم ترد غرفة التجارة الأميركية على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الشأن.