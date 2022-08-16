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ياوندي: أعلنت السلطات الكاميرونية الإثنين أنّ ثلاثة أشخاص، هم عسكري وشرطي ومدني، قتلوا الأحد في غرب البلاد في هجوم شنّه انفصاليون قرب منطقة تشهد حرباً دامية بين جماعات مسلّحة انفصالية ناطقة بالإنكليزية والقوات الحكومية.

وقال حاكم المنطقة الغربية أوغوستين آوافونكا لوكالة فرانس برس إنّ مجموعة من المتمردين هاجمت صباح الأحد موقعاً للجيش في قرية كينغوو الواقعة على الحدود بين منطقته ومنطقة الشمال الغربي.

ومنطقة الشمال الغربي تقطنها بشكل أساسي الأقلية الناطقة باللغة الإنكليزية في بلد يغلب على سكانه الناطقون بالفرنسية.

وأوضح الحاكم أنّ الهجوم "أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، هم شرطي وجندي وسائق دراجة نارية. لقد استولى المهاجمون على أسلحة. على حدّ علمي، لم تقع خسائر في صفوفهم".

وأودى النزاع الانفصالي في الكاميرون بحياة أكثر من ستة آلاف شخص منذ نهاية عام 2016 وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية.