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مدريد: أعلنت السلطات وخدمة الطوارئ السبت أن تطور حريق بيجيس الضخم في منطقة فالنسيا (شرق إسبانيا) بات مواتياً وتم احتواؤه.

وكتبت خدمة الطوارىء في منطقة فالنسيا في تغريدة أن "احتواء الحريق يتم بشكل إيجابي. لا ألسنة لهب في محيطه. اضطررنا الى العمل في وديان يصعب الوصول إليها حيث ارتفعت ألسنة لهب".

وأعلن رئيس منطقة فالنسيا زيمو بويغ أن "تطورات ايجابية سجلت بشأن حريق بيجيس وتم احتواؤه".

وأوضحت المديرية الوطنية للأمن من جهتها أن الحريق امتد على مساحة 135 كيلومترًا وأن الإجلاء الاحترازي لـ2200 شخص سيظل سارياً، وكذلك منع نحو 1500 شخص من الخروج من بلدتي الكوبلاس وأنديلا.

ويسعى مئات من عناصر الإطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات الى إخماد هذا الحريق الذي اندلع الاثنين في مقاطعة كاستيلون واقترب بشكل خطير من متنزه سييرا كالديرونا الطبيعي.

شب حريق بيجيس بعد يومين من حريق فال ديبو في المنطقة نفسها وأديا إلى إجلاء 3000 شخص.

وسمحت الأمطار التي تساقطت منتصف الأسبوع بالتغلب الجمعة على حريق فال ديبو لكن حريق بيجيس استمر.

حادثة القطار

في موازاة ذلك فتحت الشرطة وكذلك شركة السكك الحديد Renfe والمشغل Adif تحقيقًا في حادثة تسببت في سقوط 12 جريحاً بينهم ثلاثة في حال الخطر أثناء مرور قطار يقل حوالى خمسين راكبًا مساء الثلاثاء في المنطقة التي ضربها حريق بيجيس.

لم تبلغ سائقة القطار الذي غادر فالنسيا للتوجه إلى سرقسطة، بالخطر واضطرت إلى العودة أدراجها بسبب ألسنة اللهب. لكن قبل القيام بذلك أصيب ركاب بالهلع وطلبوا المساعدة، وكسر بعضهم نوافذ القطار للفرار سيراً على الأقدام بحسب لقطات تلفزيونية.

وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي الذي نشرت السبت، التهم حريق بيجيس مساحة 17500 هكتار وحريق فال ديبو مساحة 9300 هكتار.

وشهدت إسبانيا منذ بداية العام 391 حريق غابات أتت على 283 ألف هكتار، وفق النظام الأوروبي للمعلومات عن حرائق الغابات، أي أكثر بثلاث مرّات من العام 2021.

بحسب العلماء، يزيد الاحترار المناخي من إمكان حصول موجات حرّ وجفاف وبالتالي اندلاع حرائق.