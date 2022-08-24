قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



اديس ابابا: أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن "قلقه العميق" الاربعاء من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي ودعا الى "وقف التصعيد".

وفي بيان للاتحاد الأفريقي دعا موسى فقي محمد "إلى وقف فوري للاعمال العدائية وحضّ الطرفين على استئناف المحادثات سعيا إلى حل سلمي" للصراع المستمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعدما استؤنف القتال الأربعاء بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.

ويقود مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو الجهود الدولية لإنهاء الصراع المستمر منذ 21 شهرا في شمال إثيوبيا بين متمردي تيغراي والقوات الحكومية.

وأكد فقي "التزام الاتحاد الأفريقي المستمر العمل مع طرفي النزاع لدعم عملية سياسية توافقية لصالح البلاد" داعيا الجانبين إلى التواصل مع أوباسانجو.