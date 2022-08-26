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اديس ابابا: أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستشنّ عمليات ضدّ أهداف "عسكرية" في تيغراي، بعد يومين من عودة المعارك مع المتمردين في الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.

وجاء في بيان حكومي "تبقى الحكومة الفدرالية على استعداد تام لنقاش غير مشروط، لكنها ستشن عمليات تستهدف القوّات العسكرية... المناوئة للسلام" وهي تدعو "الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع" التي تضمّ معدّات عسكرية أو منشآت تدريب.