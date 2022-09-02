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رانغون: حكمت محكمة عسكرية في بورما على الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات تُضاف إلى عقوبة سابقة بالسجن 17 عامًا، بتهمة التزوير الانتخابي في العام 2020، حسبما أفاد مصدر مطّلع على القضية الجمعة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الحاكمة السابقة الحائزة على جائزة نوبل قبل عقود حُكم عليها "بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقّة"، لافتًا إلى أنها بدت بصحّة جيدة عند مثولها أمام المحكمة.