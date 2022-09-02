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إيلاف من بيروت: تواجه الأمم المتحدة نقصًا خطيرًا في الأموال المخصصة للبعثات الإنسانية لعام 2022: يقول ممثلو المنظمة إنهم لا يملكون ما يكفي من المال لضمان بعض الخدمات الأساسية في عدة دول، مثل الغذاء والماء والسكن والطاقة والتعليم.

السبب الرئيسي هو وجود عدد كبير جدًا من الأشخاص الذي يحتاجون للمساعدة، وفي العديد من البلدان المختلفة: في بعض الظروف الاستثنائية بالفعل في الفترة الماضية، مثل الوباء والجفاف، تمت إضافة حالات طوارئ إنسانية جديدة مثل تلك المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

النقص الأكبر

بالنسبة إلى العام الحالي، حددت الأمم المتحدة الأموال اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة بمبلغ 48.7 مليار دولار، لكنها جمعت ثلثها فقط خلال ثمانية أشهر تقريبًا. قال مارتن غريفيث، رئيس مكتب المساعدات الإنسانية والطوارئ في المنظمة، لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه أكبر نقص في التمويل نشهده على الإطلاق". عدد الأشخاص المتوقع أن تصل إليهم برامج ومساعدات الأمم المتحدة المختلفة هذا العام يزيد على 200 مليون شخص، وبحسب غريفيث فإن هذه المساعدات "تتزايد بسرعة".

يتم تمويل ميزانية البعثات الإنسانية للأمم المتحدة جزئيًا بحصة يتعين على الدول الأعضاء في المنظمة دفعها (بنسب مختلفة وفقًا لإمكانياتها)، بحصة مدفوعة طوعًا من قبل الحكومات أو من القطاع الخاص. بشكل عام، يأتي معظم الأموال من عدد قليل من المانحين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا.

يمكن للمانحين السماح للأمم المتحدة بتخصيص الأموال التي يرونها ملائمة، أو يمكنهم أن يقرروا تمويل برامج محددة في بلدان معينة. هذا الاحتمال يخلق العديد من المشاكل في هذا العام، حيث يوجه العديد من المانحين أموالهم نحو مشاريع مخصصة لأوكرانيا. الأسباب مختلفة، لكنها تتعلق إلى حد كبير بحقيقة أن الدول الغربية الغنية ترى أن الأزمة في أوكرانيا أشد ارتباطًا بمصالحها الوطنية.

ارتباط عرقي وديني

تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما أكبر مساهمين في الأمم المتحدة، الدعم الإنساني لأوكرانيا جزءًا أساسيًا من التزامهما إدانة الغزو الروسي للبلاد، إضافة إلى العقوبات الشديدة التي فرضوها عليها في الأشهر الماضية. وفقًا للمنظمات المختلفة التي تتعامل مع المساعدات الإنسانية، هناك أيضًا نوع من التقارب الثقافي الأكبر الذي تشعر به الدول الغربية تجاه أوكرانيا، وهي دولة ذات أغلبية بيضاء وعقيدة مسيحية مثل معظم الغربيين.

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كان هناك العديد من المحادثات حول الاختلاف في التصور بين اللاجئين الأوكرانيين، وعلى سبيل المثال، اللاجئين الأفارقة أو اللاجئين من الشرق الأوسط، وكيف أدى هذا الاختلاف في كثير من الأحيان إلى التمييز: أظهرت الدول الأوروبية نفسها أكثر استعدادًا للترحيب بالأوكرانيين مما كانت في الماضي مع فارين من الحروب أو الاضطهاد أو غير ذلك.

في إيطاليا، تم التوثيق أنه منذ بداية الحرب وضع نظام الاستقبال اللاجئين غير الأوكرانيين في الخلفية، ما تسبب في الكثير من الإزعاج والظلم. وأعلنت المنظمة غير الحكومية Asylum Access عبر القنوات الإعلامية للأمم المتحدة أن تقرير الأزمة الأوكرانية في وسائل الإعلام الأوروبية والأميركية يعكس "عنصرية عميقة الجذور ضد اللاجئين غير الأوروبيين".

أسوأ توزيعًا

نتيجة هذا الوضع هي أن أموال الأمم المتحدة ليست أقل من المعتاد فحسب، بل يتم توزيعها بشكل أسوأ: الأموال لتمويل البرامج الأوكرانية وفيرة للغاية، في حين أنها ليست كذلك في معظم البلدان الأخرى على الإطلاق. فتحت الأمم المتحدة برنامجين لأوكرانيا، بإجمالي 6 مليارات يورو: الأول تجاوز المبلغ المطلوب، وكاد الثاني أن يصل إليه. ويقول ممثلو الأمم المتحدة إنهم يحثون الدول المانحة على إظهار نفس الكرم تجاه غير الأوكرانيين أيضًا. لقد زادت التبرعات ولكن، بحسب المنظمة، لم تكن بالسرعة الكافية.

البرامج الأصغر كثيرًا من الناحية الاقتصادية بعيدة كل البعد عن تحقيق أهدافها: فمثلًا برنامج هايتي، الذي يتطلب ما يزيد قليلًا على 370 مليون دولار، تم تمويله بنسبة 19 في المئة؛ في السلفادور (114 مليون) بنسبة 12 في المئة، وبوروندي (182 مليون) بنسبة 14 في المئة، وميانمار (825 مليون) بنسبة 17 في المئة. وحظيت الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا - مثل الأزمات في الشرق الأوسط التي تؤثر على سوريا وأفغانستان - بمزيد من الاهتمام، لكنها لا تزال بعيدة المنال.

تم تقليص الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي في مخيمات اللاجئين السوريين في شمال العراق، ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات أمام مكاتب الأمم المتحدة. كما حدثت حالات محنة مماثلة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن. تم تقنين الغذاء في اليمن لملايين الأشخاص، وفي جنوب السودان سيتعين على العديد من الأطفال اللاجئين التخلي عن المدرسة في الخريف، وتقول الأمم المتحدة في إثيوبيا أن 750 ألف لاجئ معرضون لخطر عدم وجود طعام قبل نهاية أكتوبر.

تحديد أولويات احتياجات البلدان

إن نقص الأموال يجبر الأمم المتحدة على الاختيار وتحديد أولويات احتياجات مختلف البلدان، وبالتالي اتخاذ قرار بعدم تلبية بعض الاحتياجات الأساسية.

قدّر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضرورية بنحو 10.5 مليار دولار، لذلك سيضطر إلى قطع التعليم عن 12 في المئة من الأطفال في برامجه، فضلًا عن الوصول إلى مأوى لـ 25 في المئة من اللاجئين والوصول إلى المرافق الصحية لـ 23 في المئة منهم. وفقًا للبيانات المتاحة اعتبارًا من 9 أغسطس، فقد جمعت أقل من نصف هؤلاء البالغ عددهم 10 مليارات ونصف المليار.

قال غريفيث لصحيفة نيويورك تايمز إن الأمم المتحدة تعتمد حاليًا على أموال الطوارئ الخاصة بها، لكنها حل غير مستدام، ولا حتى لتغطية جميع الاحتياجات الحالية.