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طهران: تعتزم إيران أن تشتري مقاتلات من طراز سوخوي سو-35 من روسيا، وفق ما أعلن قائد القوات الجوية الجنرال حميد وحيدي كما نقلت عنه مساء الأحد وسيلة إعلام محلية.

وقال وحيدي لوكالة "بورنا" للأنباء المرتبطة بوزارة الرياضة إن "الجيش الايراني يعتزم شراء (مقاتلات) سوخوي 35 من روسيا".

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي بلد يتعامل تجارياً مع القوات الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري المدرج على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية".

وتجري إيران وروسيا محادثات منذ أعوام لتسليم طهران مقاتلات سوخوي سو-30، الأمر الذي تنتقده واشنطن أيضاً.

لكن وحيدي أوضح أن "شراء سوخوي 30 ليس على جدول الأعمال".

وأضاف "نأمل أن نحصل مستقبلاً على مقاتلات سو-35 من الجيل المعروف ب4++".

منظومة أس-300

وكانت طهران وموسكو وقعتا في 2007 عقداً لتسليم منظومة أس-300 الروسية المضادة للصواريخ، لكن موسكو علقت في 2010 عملية البيع تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفي 2015، قبيل التوصل الى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني، أجازت موسكو مجدداً تسليم المنظومة المذكورة.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية لوسائل الإعلام في أيار/مايو 2016 إن طهران باتت "تملك منظومة أس-300 الاستراتيجية".

وأطلقت روسيا في التاسع من آب/اغسطس قمراً صناعياً إيرانياً للمراقبة، ذكرت الصحافة الاميركية أن موسكو يمكنها استخدامه لدعم هجومها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران.