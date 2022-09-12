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تفوقت القوات الأوكرانية عدديا على الجيش الروسي بنسبة 8-1 في الهجوم المضاد الأخير في خاركيف، حسب ما صرح به المسؤول الروسي في المنطقة فيتالي غانتشيف.

وقال غانتشيف للتلفزيون الروسي إن الجيش الأوكراني قد سيطر على قرى في الشمال، وشق طريقه باتجاه الحدود الروسية.

وتقول أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على مساحة قدرها ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، وهو ما يعد أبرز تطور في الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة شهور.

ولا تستطيع بي بي سي التأكد من صحة هذه المعلومات.

ويقول الجيش الأوكراني إنه استعاد 20 قرية في الساعات الأربع وعشرين الماضية في الهجوم المضاد المستمر شمال شرقي البلاد.

ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية إن نجاحات الجيش الأوكراني سوف تؤثر بشكل قوي على المخططات الروسية للعمليات العسكرية.

وقد اتهمت روسيا باستهداف البنية التحتية المدنية انتقاما لانتكاساتها على أرض المعركة.

وردت موسكو الأحد بموجة من الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

وطال انقطاع التيار الكهربائي ملايين الأشخاص في منطقتي خاركيف ودونيتسك.

وقال عمدة خاركيف إيهور تيريخوف إن التيار الكهربائي قد عاد للمدينة.

ووصف تيريخوف القصف الروسي بأنه "محاولة حقيرة ومعيبة" للانتقام بسبب نجاحات الجيش الأوكراني الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الأولوية الآن هي المحافظة على المكتسبات في الأراضي التي حققها الجيش الأوكراني على مدى أسبوع من التقدم السريع في منطقة خاركيف.

ويبدو أن الجيش الروسي خلف كميات كبيرة من المعدات العسكرية والذخيرة على أرض المعركة بعد انسحابه من مناطق سيطر عليها منذ الأسابيع الأولى للحرب.

وقد بدأ أحد مصانع الدبابات بالعمل على مدار الساعة بعد الانتكاسات الأخيرة، حسب تقارير.

وتفيد التقارير أنه لم يسمح للعمال في مصانع أورالفاغونزافود في نيجني تاغيل، وهي كبرى مصانع المركبات الروسية، بالذهاب في إجازات بسبب الاحتياجات الإنتاجية.

BBC

BBC