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باكو: اتهمت اذربيجان مساء الثلاثاء أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أتى بوساطة روسية، "بشكل كثيف" بعد أعنف معارك شهدتها الحدود منذ حرب العام 2020 بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان "رغم إعلان وقف لإطلاق النار (..) فتحت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية (..) نيران المدفعية على مواقع للجيش الأذربيجاني" عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان مشيرة إلى اتخاذ "تدابير رد" على هذا القصف. وأكدت أن "أرمينيا تنتهك بكثافة وقف إطلاق النار".