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برلين: دعت رئيسة المفوضية الاوروبية الخميس الى مثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام القضاء الدولي على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع وسيلة إعلام المانية.

وقالت أورسولا فون دير لايين للقناة التلفزيونية التابعة لصحيفة بيلد "ينبغي أن يخسر بوتين هذه الحرب ويحاسب على أفعاله، إنه أمر مهم بالنسبة الي".

واضافت فون دير لايين التي زارت كييف الخميس أن ارتكاب جرائم حرب في اوكرانيا هو أمر مؤكد "لذا، ندعم جمع الادلة" تمهيدا لإحالة القضية أمام "المحكمة الجنائية الدولية".

ولاحظت أن "اسس نظام القانون الدولي لدينا تتطلب أن نلاحق جرائم مماثلة، وفي نهاية المطاف بوتين هو مسؤول عنها".

وسئلت عن إمكان إحالة الرئيس الروسي يوما ما على القضاء الدولي، فاجابت "اعتقد أنه أمر ممكن".

وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق الخميس في كييف أن يدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة" في مواجهة روسيا، في وقت تحرز قوات هذا البلد تقدما على الأرض.