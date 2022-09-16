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إيلاف من بيروت: في الأسبوع الماضي، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا مذهلاً في منطقة خاركيف، أدى إلى تراجع القوات الروسية في حالة من الذعر تقريبًا، واستعادة آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي. يبدو أن التقدم صدم الجنود الروس الذين تراجعوا تاركين وراءهم مخزونات هائلة من المعدات والذخيرة.

الأربعاء، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورة لمدينة إيزيوم التي تمت استعادتها مؤخرًا، وهي المدينة التي شهدت قتالًا عنيفًا في الأشهر الأولى من الحرب والتي تمتد عبر شبكة من اتصالات السكك الحديدية الهامة.

في الواقع، أدخل الهجوم الحرب في مرحلة جديدة تشمل تحرير الأراضي التي احتلتها روسيا في الأسبوع الأول من الصراع.

اقتصاديات المعلومات المتنافسة

قد يكون الهجوم الناجح دليلًا آخر على مشاكل كبيرة في اقتصاد المعلومات في روسيا. يبدو أن العديد من المعلقين المستقلين في الجانب الروسي قد دقوا ناقوس الخطر بشأن التعزيزات الأوكرانية وضعف الدفاعات الروسية، لكن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح في دوائر القيادة العليا والسياسية.

يبدو أن اهتمام موسكو تركز بشدة على خيرسون، حيث تشن أوكرانيا هجومًا آخر، وإن كان بوتيرة أبطأ كثيرًا. على النقيض من ذلك، يبدو أن الأوكرانيين اختتموا عمليات المعلومات الخاصة بهم بإحكام، وطوروا علاقة تبادل استخبارات قوية مع الولايات المتحدة. وفقد نفذوا الهجوم على الفور في روايتهم الأوسع للحرب، والتي تؤطرها على أنها صراع بطولي من أجل الوجود القومي.

يعد الهجوم انتصارًا سياسيًا هائلاً لأوكرانيا، التي كافحت لتثبت محليًا ودوليًا أنها تستطيع استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا. لا يمكن أن يأتي النجاح في وقت أفضل لأنه يبدو أنه يجيب عن أسئلة معقدة تُطرح في برلين وباريس وواشنطن بشأن احتمالات عمليات نقل أسلحة إضافية. لدى أوكرانيا الآن إجابات جيدة جدًا عن هذه الأسئلة: حافظوا على تدفق السلاح، وسنطرد الروس من بلدنا.

بالنسبة إلى روسيا، كانت الرسالة أقل إمتاعًا؛ في واحدة من أعظم رسائل الانفصال في كل العصور، أوضح الرئيس زيلينسكي أن أوكرانيا يمكنها وستتطلع إلى مستقبل مع روسيا.

مخاوف التصعيد

أعادت الانتصارات الأوكرانية إشعال المخاوف بشأن التصعيد. يبدو أن التقدم يخلق مشكلة سياسية وعسكرية ضخمة للكرملين، ما يدل على أن أوكرانيا لا تظهر أي علامات على الانكسار بعد ستة أشهر من الحرب. تعاني روسيا مشكلات جمة في المعدات والقوى العاملة، ما قد يحد من قدرتها على شن هجوم مضاد كبير في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، خسارة خاركيف يفتح مجالًا كبيرًا لنظام هيمارس الأوكراني لضرب عمق الشبكة اللوجستية الروسية.

بالنظر إلى هذه التطورات، يقلق بعض الغربيين من أن يصير الكرملين أشد عدوانية، إما بالبدء في تعبئة كاملة أو شن هجمات أكثر فتكًا على أوكرانيا. يبدو أن القلق الأخير تلازم مع العديد من الضربات الصاروخية الدقيقة ضد البنية التحتية للمياه والطاقة الأوكرانية خلال الأيام العديدة الماضية. حتى إن بعضهم تنفّس الصعداء من احتمال أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية لإثبات الأمر الواقع وكسر المقاومة الأوكرانية بسرعة.

هناك قلق آخر منفصل ولكنه ذو صلة يدور حول القرب الجديد للقوات الأوكرانية من الحدود الروسية. حتى الآن، ظلت روسيا نفسها بمنأى عن الحرب إلى حد كبير، باستثناء عدد قليل من الضربات الجوية والصاروخية وربما بعض الأنشطة العملياتية الخاصة. تمتلك أوكرانيا الآن الموقع والمعدات اللازمة لضرب عمق روسيا، مع احتمال إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية والعسكرية. في حين أن هذا الأخير على الأقل مسموح به تمامًا بموجب قانون الصراع المسلح، إلا أنه قد يسبب أيضًا حرقة في العواصم الغربية. في الواقع، أدى التقدم الأوكراني الناجح إلى فتح تساؤلات حول إمكانية استعادة شبه جزيرة القرم، والتي يعتقد الكثيرون أنها قد تكون "خطًا أحمر" روسيًا.

جهود أوكرانيا

يبدو أن القوات الروسية أقامت خطا دفاعيًا عند نهر أوسكيل وخلف الحدود الدولية. في الواقع، قد يكون التقدم الأوكراني قد أدى في الواقع إلى تمديد الطول الإجمالي لخطوط كييف الدفاعية، حيث لا يزال الأوكرانيون بحاجة إلى حساب بقاء القوات الروسية في روسيا.

لا تزال روسيا تسيطر بقوة على أجزاء كبيرة من دونباس والجنوب، حيث لم يلق الهجوم الأوكراني بعد بنفس الدرجة الواضحة من النجاح.

إذا تمكن الأوكرانيون من إخراج روسيا من خيرسون بتكلفة مقبولة، فسنواجه حربًا جديدة تمامًا (ومجموعة جديدة من المشاكل السياسية والاستراتيجية).

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "1945" الأميركي