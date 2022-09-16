قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: بمساعدة القوة النارية الغربية، قلبت القوات الأوكرانية المنطق العسكري التقليدي مرة أخرى. فقد تقدمت في عمق الأراضي الأوكرانية التي احتلتها موسكو في وقت سابق بهجوم مضاد وأجبرت الجيش الروسي على التراجع. في هذه العملية، استعادت كييف أكثر من 2000 ميل مربع من الأرض في شمال شرق البلاد، وتركت لواء الدبابات الأول الروسي في حال من الفوضى.

أظهر نجاح الهجوم المضاد أن ما يُعرف في الدوائر العسكرية باسم " الفن العملياتي " - الاستخدام الإبداعي للوقت والمساحة والقوات لتحقيق موقع متميز - يمكن أن يكون أكثر أهمية من القوة القتالية النسبية ومن حساب الدبابات و المدفعية التي يمتلكها أي من طرفي النزاع. وعلى الرغم من أن نقطة التحول العملياتية الأخيرة في أوكرانيا ليست نهاية الصراع، ثمة ثلاث رؤى رئيسية حول الحرب الحديثة في النجاح الأوكراني الأخير:

1- في الحرب، الخداع لا يزال ممكنًا

تحدث الحرب الحديثة بثورة استخباراتية مفتوحة المصدر من خلال فيض من المعلومات يجعل إخفاء التشكيلات العسكرية الكبيرة أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلًا. مع ذلك، أظهر الأوكرانيون للعالم أن بيئة المعلومات المتصلة عالميًا لا تعني موت فن الخداع.

استخدم المخططون العسكريون في أوكرانيا مفاهيم قديمة تم تحسينها لعصر جديد في تصميم هجومها المضاد. استخدموا نوعًا مختلفًا من المفهوم العسكري في القرن التاسع عشر للموقع المركزي. يرتبط هذا المفهوم بنابليون، الذي عندما واجه جيشين، وضع قواته بينهما لتقسيم العدو. سمح هذا للامبراطور الفرنسي بتركيز قواته في مكان واحد، حتى عندما كان عددهم أقل من العدد الإجمالي.

في الهجوم المضاد الأخير، استخدمت أوكرانيا موقعًا مركزيًا لمواجهة تركيزين من القوات الروسية، أحدهما في الشرق حول مدينة خاركيف ومنطقة دونباس - التي تضم أجزاء من دونيتسك ولوهانسك - والثاني في الجنوب على طول نهر دنيبر وخيرسون. كان التفوق الروسي في العديد والعتاد واضحًا.

بينما كانت أوكرانيا تحشد قواتها في خيرسون في الجنوب وتستخدم المدفعية الصاروخية والتخريب والحرب غير التقليدية لمهاجمة البنية التحتية لعزل القوات الروسية، حافظت أيضًا على قوة مدرعة كبيرة في الشرق. أعطى هذا أوكرانيا القدرة على تثبيت القوات الروسية على طول جبهة بينما تهاجم في جبهة أخرى.

جعل الموقف المركزي لأوكرانيا على روسيا أن تأخذ في الحسبان إمكانية هجوم القوات الأوكرانية في أي من الاتجاهين. كما استخدمت أوكرانيا شكلاً ذكيًا من الخداع بتبني عناصر لما يُعرف باسم "مبدأ ماغرودر". يؤكد هذا المبدأ أنه من الأسهل حث هدف على الحفاظ على اعتقاد موجود مسبقًا بدلاً من تقديم فكرة جديدة.

من خلال شن ضربات عزلت القوات الروسية على طول نهر دنيبر والإدلاء بتصريحات علنية تشير إلى أن أوكرانيا ستهاجم خيرسون، عززت أوكرانيا وجهات النظر الروسية بأن خيرسون ستكون المنطقة الرئيسية الأولى للهجوم المضاد. هذا الاستخدام للبيانات العامة والإجراءات لتشكيل عملية صنع القرار للخصم يتوافق أيضًا مع المفهوم السوفياتي القديم لـ "التحكم الانعكاسي"، والذي يستخدم المعلومات الخاطئة لتحريف كيفية إدراك الهدف للعالم وتهيئته لاتخاذ قرارات مدمرة للذات. نتيجة لذلك، حركت روسيا قواتها إلى الجنوب لتعزيز مواقعها القتالية في خيرسون.

إلى جانب الموقع المركزي لأوكرانيا، كانت هذه الحيلة الذكية تعني أن كييف هيأت الظروف لهزيمة واسعة النطاق لجيش بوتين في الشرق والعمليات المستقبلية لاستعادة السيطرة على خيرسون.

2- الضربات الدقيقة تنتج تأثيرات متتالية

على مستوى أكثر تكتيكيًا، أثبتت أوكرانيا أنها بارعة في استخدام الضربات الدقيقة لعرقلة حركة القوات الروسية. استخدمت كييف أسراب من "الذخائر المتسكعة" - طائرات من دون طيار محمولة جواً تحدد مواقع الأهداف ثم تهاجمها - إلى جانب مزيج من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، إضافة إلى التشكيلات المدرعة التقليدية والمدفعية للضغط على القوات البرية الروسية.

أدى هذا المزيج إلى تحرير الطائرات الحربية وفرق العمليات الخاصة والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى في البلاد لمطاردة الرادارات الروسية ومراكز القيادة ومستودعات الإمداد. والنتيجة النهائية هي أن القوات الروسية كان عليها مواجهة معضلات متعددة وكافحت لبناء قوة قتالية كافية للهجوم المضاد ووقف التقدم الأوكراني.

الحرب نظام معقد تحكمه قوانين القوة أكثر من الديناميكيات الخطية. وهذا يعني أن القوة الأصغر والمتحركة - مثل الأوكرانيين - يمكنها هزيمة الجيوش الأكبر. أدى عمق وتزامن النهج التكتيكي الأوكراني في الهجوم المضاد إلى حدوث صدمة وتفكك. ضاعفت العمليات الإعلامية من هذا التأثير من خلال تداول صور الجنود المنسحبين، مما جعل الانشقاق والاستسلام معديين.

3- تبقى الحرب استمرارًا للسياسة

أدى الجدول الزمني السياسي إلى تسلسل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا مؤخرًا وتحديده. احتاجت كييف إلى تعطيل قدرة روسيا على إجراء استفتاء غير شرعي في خيرسون والأراضي المحتلة في الشرق - وهو نفس الدليل الذي استخدمته موسكو للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية في عام 2014 من خلال اتفاقية مينسك .

أرادت موسكو استخدام الاستفتاء لتبرير ضم الأراضي الأوكرانية وإظهار التقدم للجمهور الروسي المرهق.

في الوقت نفسه، كان بوتين يحاول تعزيز المكاسب الإقليمية قبل استخدام التهديد الذي يلوح في الأفق بفصل الشتاء لتقسيم الدعم الغربي لكيف. بعبارة أخرى، على المستوى الاستراتيجي، حتى لو لم يكتسب الهجوم المضاد الأخير مساحات كبيرة من الأراضي أو هزم الانقسامات الروسية بأكملها، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد قدرة موسكو على إجراء استفتاء في الأراضي المحتلة. ستضطر القوات الروسية إلى الدفاع عن الجبهة بدلاً من تأمين مراكز الاقتراع.

لذا، وفي حين أن المكاسب التشغيلية والتكتيكية الناتجة عن الهجوم المضاد مهمة، فإن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه أوكرانيا على المستوى الاستراتيجي يبقى سياسيًا.

على الرغم من نجاح الهجوم المضاد، يلقي هذا المنطق السياسي بظلال من الشك على احتمالات انتهاء الصراع بهزيمة ساحقة للقوات الروسية في المدى القريب. حتى إذا حققت أوكرانيا مكاسب كبيرة في الجنوب واستعادت السيطرة على خيرسون، فلا يزال بإمكان موسكو اختيار التعبئة على نطاق واسع ومواصلة الحرب حتى تنقلب النخب الروسية أو مواطنوها على بوتين ودائرته الداخلية.