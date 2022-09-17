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مكسيكو: أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة أن بلاده ستقترح على الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في نيويورك، إنشاء "بعثة لحفظ السلام" في أوكرانيا.

وقال الرئيس المكسيكي خلال كلمة رسمية لمناسبة العيد الوطني "يتعلق الأمر بالبحث في شكل عاجل عن اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وهذه المبادرة التي سيُقدّمها وزير الخارجيّة مارسيلو إبرارد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقترح إنشاء لجنة للحوار والسلام تتألف - "إذا كان ذلك مقبولا وإذا كانت هناك إرادة" - من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والبابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف الرئيس المكسيكي "يجب أن تسعى بعثة حفظ السلام على الفور إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا وبدء محادثات مباشرة بين الرئيس الأوكراني (فولوديمير) زيلينسكي والرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين".

وانتقد لوبيز أوبرادور أيضا الأمم المتحدة، معتبرا أنها لا تزال "غير فاعلة" في مواجهة هذا النزاع وأنها "فريسة لشكليات ولعدم كفاءة سياسية تحصرها في دور زخرفيّ بحت".

ويُتوقع وصول نحو 150 زعيما الأسبوع المقبل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.