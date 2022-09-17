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بونتياناك (اندونيسيا): انتشل عناصر إنقاذ إندونيسيون سبع جثث بعدما طمر انزلاق للتربة في منجم للذهب مخالف للقانون حوالى 20 شخصاً، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.

وكان الضحايا يعملون في التنقيب عن الذهب عند سفح تلة عندما وقع انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في المنطقة الواقعة غرب جزيرة بورنيو في مقاطعة كالمنتان الغربية.

تنتشر المناجم المقامة من دون ترخيص في أنحاء الأرخبيل الآسيوي الغني بالمعادن حيث تجذب المواقع المهجورة سكاناً محليين يبحثون عن بقايا الذهب الخام من دون استخدام معدات السلامة اللازمة.

وكثيراً ما تشهد إندونيسيا حوادث مناجم نتيجة انزلاقات التربة، خصوصاً في موسم الأمطار.

البحث متواصل

وقال إدريس، المسؤول عن منطقة ليمبا بوانغ، لفرانس برس السبت إن "سبعة أشخاص لقوا حتفهم وعثر على خمسة جرحى. وما زال البقية مفقودين".

وقعت الحادثة الخميس لكن لم تصل الأنباء من الموقع النائي فوراً.

وذكرت الشرطة المحلية بأنها تمكنت من تحديد هويات أربع من الجثث التي تم انتشالها بينما ما زال البحث متواصلاً عن باقي الضحايا بمساعدة السكان وأقاربهم.

وقال قائد شرطة المنطقة بايو سينو إن التعزيزات ما زالت في طريقها من بونتياناك، وهي أقرب مدينة إلى الموقع على بعد 160 كلم.

وأفاد بأن عمليات البحث قد تستغرق أسبوعا، لكن إذا تواصل هطول الأمطار، فقد تضطر السلطات لتأجيل عمليات البحث "لتجنّب أي انهيارات أرضية أخرى".

مؤشرات تغير المناخ

وتسجّل دول العالم درجات حرارة قياسية وفيضانات وجفاف، وهي ظواهر يشير العلماء إلى أنها ستصبح أكثر تكراراً وشدة نتيجة تغير المناخ.

كما أدى تدمير الغابات، وهو أمر شهدته منطقة كالمنتان،إلى تفاقم الاحتباس الحراري.

وفي نيسان/أبريل، قتلت 12 امرأة يعملن في مجال التعدين في منجم غير قانوني للذهب في مقاطعة سومطرة الشمالية عندما انهار جرف وتسبب بانزلاق للتربة.

والعام الماضي، لقي ستة عمال مناجم حتفهم عندما انهار منجم آخر غير قانوني للذهب في باريغي موتونغ على جزيرة سولاويسي.

كما قتل 11 عامل منجم في سومطرة عام 2020 عندما تسببت أمطار غزيرة بانهيار أرضي.