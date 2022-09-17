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إيلاف من لندن: وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى لندن للمشاركة في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام بعد غد الإثنين.

ومن المقرر أن تكون جنازة الملكة إليزابيث الثانية، واحدة من أكبر التجمعات لأفراد عائلات ملكية ورؤساء وسياسيين، تستضيفهم بريطانيا لأول مرة منذ عقود.

ووجهت بريطانيا دعوات خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور مراسم جنازة الملكة، حيث من المتوقع أن يحضر حوالي 500 شخصية عالمية ما بين رئيس دولة ومسؤولين كبار أجانب، من بينهم ملوك وامراء وقادة عرب.

وطُلب من غالبية القادة المدعوين الحضور على متن رحلات تجارية، وليس طائرات خاصة، وقيل لهم إنه سيتم نقلهم بالحافلات بشكل جماعي من موقع في غرب لندن.

وسوف تقام مراسم الجنازة في كنيسة دير وستمنستر، التي تتسع لحوالي 2200 شخص.

الأمم المتحدة

وإلى ذلك، يتوجه الملك عبدالله الثاني بعد مشاركته في التشييع إلى نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.

كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات.