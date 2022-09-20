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نجامينا (تشاد): قتل 19 شخصا في منتصف ايلول/سبتمبر الحالي في اشتباكات استمرت يومين بين رعاة ومزارعين في جنوب تشاد، البلد الذي يعاني بانتظام من مواجهات دامية بين هذه المجتمعات، حسبما أفاد تقرير جديد صدر عن مكتب المدعي العام الثلاثاء.

ويتكرر هذا العنف بين المجتمعات المحلية في وسط وجنوب تشاد حيث العديد من السكان يحملون السلاح. وهم يعارضون عموما الرعاة العرب الرحل والذين يتهمهم السكان الأصليين بنهب حقولهم عن طريق رعي حيواناتهم فيها.

وتحولت مشادة بين شخصين من هذه الجماعات في مارابي، وهي قرية صغيرة تقع على بعد 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة نجامينا، الى مواجهات استمرت يومين وامتدت إلى منطقتين متجاورتين في 13 و 14 أيلول/سبتمبر.

وقال لامان ناغوسنجار المدعي العام بمحكمة الاستئناف في سهر عاصمة اقليم موين شاري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "19 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون فيما تم اعتقال 18 شخصا" خلال هذه المواجهات.

وكانت حصيلة أولية أشارت الى مقتل عشرة اشخاص.

وقالت السلطات المحلية حينها، إن الهدوء عاد بعد هذين اليومين بفضل تدخل قوات الشرطة.

ويأتي البدو بشكل عام من مناطق الساحل القاحلة في شمال تشاد ويسعون للاستقرار في أراضي أكثر خصوبة تساعد على تربية جمالهم وأغنامهم على وجه الخصوص.