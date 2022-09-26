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موسكو: أصيب عسكري مشرف على مركز تجنيد في الجيش الروسي بجروح خطرة عندما أطلق رجل النار في المركز في سيبيريا فيما تشهد البلاد تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف إن "المفوض العسكري الكسندر إيليسييف موجود في قسم الانعاش في وضع خطر للغاية. أوقف مطلق النار فوراً. وسيعاقب!".

وأوضح أن إطلاق النار حصل في مركز التجنيد العسكري في مدينة أوست-إيليمسك الصناعية الواقعة في قلب سيبيريا على بعد 600 كيلومتر شمال إيركوتسك.

وفي بيان أوضحت لجنة التحقيق الروسية أن المشتبه فيه من سكان هذه المدينة ويبلغ 25 عاماً.

وقال الحاكم "أخجل لوقوع حادث كهذا في وقت يجب أن نكون فيه متحدين ونتجنب القتال في ما بيننا لمواجهة التهديدات الفعلية".

وأتى هذا الحدث فيما تشهد روسيا احتجاجات على التعبئة الجزئية التي اعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في 21 أيلول/سبتمبر.

وتفيد منظمة OVD-Info غير الحكومية أن أكثر من 2300 شخص أوقفوا منذ هذا الاعلان خلال تحركات مناهضة للتعبئة العسكرية. وقد سجل انتقال الكثير من الروس إلى دول لها حدود مع روسيا.