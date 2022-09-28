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إيلاف من لندن: قامت نازانين زغاري راتكليف، وهي مواطنة بريطانية من أصل إيراني أمضت ست سنوات في السجن في إيران، بقص شعرها تضامناً مع انتفاضة الحجاب.

وتشهد إيران منذ نحو أسبوعين مظاهرات احتجاجية على وفاة شابة في حجز الشرطة. وتوفيت مهسا أميني ، 22 سنة ، بعد انتهاك مزعوم للقواعد التي تتطلب من النساء تغطية شعرهن بالحجاب.

وتضامنا مع المحتجين في إيران، شوهدت السيدة زاغاري راتكليف وهي تقص شعرها في مقطع فيديو قدمته إلى إذاعة بي بي سي فارسي. وفي نهاية الفيديو تقول: "لأمي ، لابنتي ، خوفًا من الحبس الانفرادي ، لنساء بلدي ، من أجل الحرية".

وكانت زاغاري راتكليف اعتقلت في إيران عام 2016 بتهم التجسس التي نفتها.

إطلاق سراح

وبعد حملة مستمرة ومفاوضات بين الحكومتين البريطانية والإيرانية، أطلق سراحها في مارس الماضي وعادت إلى المملكة المتحدة.

وكانت شرطة الآداب الإيرانية اعتقلت السيدة أميني في طهران في 13 سبتمبر الجاري، وانهارت بعد نقلها إلى مركز احتجاز ، وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى.

وقالت الشرطة إن وفاتها نجمت عن قصور مفاجئ في القلب ، لكن أسرة السيدة أميني رفضت ذلك وزعمت أنها تعرضت للضرب على أيدي الضباط.

وأثار مقتلها احتجاجات مناهضة للحكومة ، امتدت الآن إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في جميع أنحاء إيران. وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ، ومقرها النرويج ، إن 76 متظاهراً على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية.