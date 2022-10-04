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كوكسز بازار (بنغلادش): قضى ثلاثة أشخاص على الأقلّ غرقًا وفُقد 20 آخرون قبالة سواحل بنغلادشية بعدما غرق قارب يقلّ لاجئين من أقلية الروهينغا بسبب سوء الأحوال الجوية الثلاثاء، حسبما أفادت السلطات.

وتدفع الظروف القاسية في مخيمات اللاجئين في بنغلادش مئات الأشخاص سنويًا إلى دفع أموال لمهربين في مقابل إخراجهم من البلاد.

وغادر قارب الصيد عند الفجر وكان متّجهًا إلى ماليزيا قبل أن يواجه مشاكل في خليج البنغال حيث سارع زورقان تابعان لخفر السواحل للبحث عن ناجين.

وقالت الشرطة إن ثلاث جثث على الأقل وصلت إلى الشاطئ في بلدة هلبونيا الساحلية.

وقال مفتش الشرطة نور محمد لوكالة فرانس برس "انتشلنا الجثث. تعود لثلاث شابات من الروهينغا تراوح أعمارهنّ بين 18 و20 عامًا".

ورجح قائد مركز خفر السواحل عاشق أحمد أن يكون المركب يقلّ نحو 65 شخصًا بعد توقفه في عدة مدن ساحلية قبل أن يبحر.

وأوضح لوكالة فرانس برس "لقد أنقذنا 45 شخصًا بينهم 41 لاجئ روهينغا وأربعة بنغلادشيين".

وأضاف "لا يزال نحو 20 شخصًا مفقودين. لا تزال عملية البحث مستمرة".

وغرق المركب قبالة ساحل مدينة كوكسز بازار، قرب موقع مخيمات مترامية الأطراف تؤوي نحو مليون لاجئ من الروهينغا.

وفرّ نحو 750 ألفا من مسلمي الروهينغا من هجوم دامٍ شنه الجيش في بورما في العام 2017، ووصلوا إلى بنغلادش المجاورة حيث كان يعيش أكثر من 100 ألف من الروهينغا نزحوا خلال موجات عنف سابقة.