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إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقاتلات من سلاح الجو الملكي البريطاني اعتراض رحلة تثير القلق لطائرة تابعة لشركة (جت 2) مساء الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة التجارية تم اصطحابها بسلام إلى مطار ستانستيد واستقبلتها الشرطة عند هبوطها، وسط تقارير عن حالة تأهب أمني.

وكان تم إطلاق طائرة مقاتلة من طراز (تايفون) لاعتراض رحلة (جيت 2) الآتية من دالامان في تركيا وكانت متجهة إلى مانشستر.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الملكي البريطاني: "يمكن لسلاح الجو الملكي تأكيد إطلاق طائرة تنبيه من رد الفعل السريع من تايفون هذا المساء من قاعدة سلاح الجو الملكي في كونينغزبي، لاعتراض طائرة مدنية كانت تثير القلق".

ومن جهتها، قالت شرطة مقاطعة إسكس: "لقد تابعنا عملية سلامة تم خلالها تحويل رحلة طيران Jet2.com الرقم A321 وكان على متنها 220 راكبًا، عند هبوطها آتية من دالامان إلى مانشستر إلى مطار ستانستيد بلندن مساء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول".

وأضافت: "قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل، تلقينا تقريرًا عن وجود تهديد محتمل على متن الطائرة. وتم اصطحابها إلى مطار ستانستيد، حيث هبطت بأمان وتم إيقافها بعيدًا عن صالة الركاب الرئيسية".

إغلاق المدرج

وقالت الشرطة: إن "المدرج اغلق لفترة وجيزة فيما كانت التحقيقات تجري"، مؤكدة أنها تمكنت بعد ذلك من إثبات عدم وجود تهديد على متن الطائرة.

ومن ناحيتها، قالت شركة (جت 2) في بيان: "هبطت الطائرة بسلام في موقف بعيد خاص في مطار ستانستد، ونزل الركاب منها وتعمل فرقنا بجد لرعايتهم، ونود أن نعتذر للجميع على متن الطائرة عن أي إزعاج أو انزعاج ناجم عن هذا الحادث غير المتوقع".

وخلصت إلى القول: "نحن نتفهم أنه تم تنبيه السلطات إلى وجود تهديد أمني محتمل، ولكن تم تخفيض هذا الأمر وتم الإعلان عن أن الحادث قد انتهى".